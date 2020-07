El pa amb tomàquet

Qui el va inventar?

No ho sabem, i ni tan sols hi ha una llegenda que ho expliqui. Però podem pensar que el va inventar algú per aprofitar el pa dur del dia abans i algun tomàquet massa madur.

Did you know? The first written reference to pa amb tomàquet dates back to 1884

Des de quan en mengem?

De pa amb tomàquet ja en menjaven els teus avis, els besavis i els rebesavis. El rei Jaume I, en canvi, segur que no el va tastar mai, perquè va néixer l’any 1208, i el tomàquet no el vam conèixer fins al segle XVI, quan els conqueridors espanyols el van portar d’Amèrica. Així i tot, no va ser fins al segle XIX que es va començar a fer popular a la gastronomia.

Quins ingredients necessitem?

Segur que ho saps: pa, tomàquet, oli i sal. Sembla fàcil, oi? Doncs no ho és tant, perquè no serveixen uns ingredients qualssevol. La tradició mana que el pa sigui de pagès, perquè té una llesca gran i amb molta molla. Tot i això, hi ha gent que s’estima més tot el contrari, un pa amb poca molla, com ara el pa de vidre o la coca de pa. El tomàquet, per la seva banda, ha de ser de penjar, perquè és carnós, té la polpa tova i poca aigua. La sal ha de ser fina i l’oli, verge extra.

Crack yourself up -Why is a tomato round and red? -Because if it was long and orange it would be a carrot!

Com es fa?

Encara que la recepta és molt simple, hi ha tantes maneres de preparar-lo com cases en fa. El primer pas consisteix en tallar el tomàquet per la meitat. Després se suca al pa. Però n’hi ha que primer el refreguen a la crosta, perquè així el castigen i després se suca millor. També hi ha gent a qui li agrada sucar el pa per les dues cares. Després només faltarà amanir-lo. Aquí també hi ha desacords, perquè n’hi ha que hi posen la sal abans de l’oli, i n’hi ha que ho fan a l’inrevés. El resultat, asseguren els uns i els altres, no és el mateix.

A vegetable or a fruit? Tomatoes grow on a flowering plant

Per què és tan popular?

Primer, perquè és molt bo i agrada a tothom. Segon, perquè és fàcil de fer, barat i s’adiu amb tota mena d’acompanyaments. Fins i tot amb la xocolata! Si no has tastat mai aquesta combinació, fes-ne la prova. Segur que t’agradarà!