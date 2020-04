Què són?

Les llegendes són històries que barregen elements inventats i reals. Ens parlen de llocs, persones o moments històrics que van existir, i hi sumen éssers fantàstics o fets prodigiosos. En el cas de la llegenda de Sant Jordi, per exemple, hi surt la vila de Montblanc, que és real, i un drac afamat menjadonzelles, que és imaginari.

Per què les expliquem?

Les llegendes ens serveixen per explicar fets, llocs o costums. Per exemple, les llegendes sobre els ponts del diable que hi ha arreu de Catalunya són una manera bonica i fantasiosa d’explicar com es van construir aquests colossals aqüeductes.

Quantes llegendes hi ha?

Milers. Cada poble, ciutat i país té les seves pròpies llegendes, i totes formen part de la seva cultura. Segur que al lloc on vius també se n’expliquen. En recordes alguna?

Com les podem conèixer?

Les llegendes són històries que es transmeten per via oral o escrita. Dit d’una altra manera, ens les expliquen com si fossin contes, o se’n fan reculls en llibres perquè les puguem llegir. Les persones que es dediquen a recollir i escriure les llegendes d’un país s’anomenen folkloristes. Però com que les llegendes són de tothom, tots les podem escoltar, escriure, llegir i explicar.

