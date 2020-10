Què són?

Les energies renovables són les que depenen d’elements presents en la natura i que són inesgotables. Per exemple, la força de l’aigua o del vent.

Quines són?

Aquest tipus d’energia aprofita elements naturals com l’aigua (energia hidroelèctrica), el vent (energia eòlica), l’escalfor de la Terra (energia geotèrmica) o la llum del sol (energia solar). Una altra font d’energia renovable és la biomassa, que no és altra cosa que matèria orgànica procedent d’animals o vegetals.

Not just a daytime source Power from the sun’s rays can be stored and used at night too

Quins avantatges tenen?

Les energies renovables no generen contaminació ni residus. A més, a diferència de les fonts d’energia tradicional com el petroli, el carbó o el gas natural, no s’esgoten mai, o les consumim a un ritme que permet que la natura les vagi renovant.

Per què no les fem servir més?

El motiu principal és que, a hores d’ara, és una energia més cara. Altres inconvenients són l’impacte visual o sonor que poden tenir per exemple els parcs eòlics o les instal·lacions hidràuliques. Finalment, com que depenen d’elements naturals, poden patir discontinuïtat. És a dir, que el flux d’aigua o de vent no sigui tan intens i continu com necessitem.

Did you know? Renewable energy sources don’t emit CO2 and other greenhouse gases that contribute to global warming

Quines són millors?

Malgrat tot, estem d’acord que cal apostar per les energies renovables, perquè són il·limitades i, sobretot, perquè no tenen un impacte tan negatiu sobre el planeta. Catalunya està treballant en un pla de transició energètica per substituir els combustibles fòssils per fonts renovables. Però això no passarà d’un dia per l’altre: ens hem posat com a termini l’any 2050.