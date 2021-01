Contra el fred… sopa!

Abans de la sopa… l’olla

Hi ha molts aliments que no existirien si no haguéssim inventat la ceràmica. Per exemple, la sopa. Amb les olles de fang, l’home del neolític ja devia preparar bons caldos que li servien per alimentar-se, hidratar-se o fer passar el fred. O les tres coses!

Una recepta que es fa sola

La sopa té una recepta tan senzilla que la pot fer un cuiner novell. Només cal posar aigua al foc amb verdures i alguna vianda al gust (pollastre, pernil, peix…). Passat un temps, s’escorre i es torna a fer bullir el brou amb la pasta que més ens agradi.

Did you know? February 4th is National Homemade Soup Day

Nutrients a cullerades

L’aigua del caldo es queda bona part dels nutrients dels aliments que hi fem bullir. A més, les sopes tenen un efecte hidratant. És a dir, aporten aigua al nostre organisme. I, no menys important, tenen un gran poder calorífic. No en va, de la sopa molt calenta se’n diu matafred.

Sopa a la catalana

A França és tradicional la soupe à l’ognion o sopa de ceba. A Itàlia la sopa minestrone. Al Japó el ramen. Al Magrib l’harira… I a Catalunya? Aquí tenim l’escudella i carn d’olla i la seva variant nadalenca: la sopa de galets.

Let’s slurp up some ramen In Japan, slurping the noodles in your soup is considered good manners and a sign that you’re enjoying your meal

Qui menja sopes…

…se les pensa totes, diu la dita popular. En català, la sopa també es fa servir en altres expressions com “estar com una sopa”, que pot voler dir tres coses molt diferents: estar molt refredat, estar borratxo o estar moll. “Descobrir la sopa d’all”, en canvi, vol dir que algú es pensa que ha fet una gran descoberta i en realitat allò ho sap tothom.