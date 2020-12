Què és un invent?

Imagina’t que fas una roda de bicicleta que pot comptar els quilòmetres. Això és un invent? Depèn. Perquè una creació sigui considerada un invent, ha de complir tres requisits. El primer és que ha de ser nou a tot el món i en tota la història de la humanitat. El segon és que ha de tenir una aplicació industrial, és a dir, s’ha de poder fabricar i vendre; una estàtua, per exemple, tot i que fos nova, no seria un invent. I, finalment, ha de ser resultat d’una activitat inventiva. O, el que és el mateix, no ha de ser evident per a un expert en la matèria: dir que amb un pal es pot fer una palanca no seria un invent.

Invents que milloren o complementen

De vegades els invents no són un producte nou, sinó una millora a un producte que ja existeix. Hi ha molts casos en què una petita millora suposa un gran avenç. Fa uns anys, per exemple, les xeringues estaven formades per moltes parts. Ara només en tenen dues: la xeringa i l’agulla. Això ha comportat un estalvi a l’hora de fabricar-les i que sigui més fàcil fer-les servir.

The sweetest ideas Chupa Chups and Cacaolat were invented by Catalan people

Què he de fer si tinc un invent?

El primer que cal fer és assegurar-nos que la nostra idea és nova. Un cop en tinguem la certesa, cal que la protegim fent-ne la patent. Això es gestiona a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques. Allà els inventors entreguen un document, anomenat memòria, que recull tots els detalls del seu invent, i queda registrat que aquella idea és seva. D’aquesta manera, ningú la podrà fer servir ni dir que és un invent seu.

Els invents donen diners?

La vocació dels inventors és que la seva idea pugui acabar sent un negoci. Un cop l’han registrada, la poden vendre a algú altre perquè la fabriqui i la distribueixi, o només cedir-ne la llicència. En aquest cas, la propietat seria encara de l’inventor, però en cedeix el dret a fer-la servir un temps determinat.

Did you know? The Swedish scientist Alfred Nobel, who invented dynamite, also created the Nobel Prize

Es fan molts invents?

Moltíssims! Pensa que l’any passat, a tot el món, es van patentar més de tres milions d’invents! Però de tots aquests només un percentatge petit acaba sent fabricat i distribuït.

Qui pot ser inventor?

Tothom, fins i tot tu. Els inventors són persones amb la ment inquieta, que de seguida que veuen un problema es posen en marxa per trobar-hi una solució. Així és com es generen bona part dels invents.