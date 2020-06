Els banyadors

Un invent modern

El vestit de bany no és un invent antic, perquè fins a finals del segle XIX la gent no anava a la platja a banyar-se. A la costa només s’hi feien labors de pesca. Però a finals d’aquell segle, els metges van començar a receptar “banys de mar” per millorar la salut. Llavors, els homes i les dones van començar a ficar-se a dins de l’aigua, i va ser necessari dissenyar uns vestits especials per fer-ho.

Banyar-se vestits

Si busques fotografies de banyadors antics, et quedaràs parat. Com que no es podia ensenyar el cos, les dones lluïen pantalons bombatxos, mitges i un vestit. Els homes també duien una peça que els tapava gairebé per complet. Ja et deus imaginar que entrar a l’aigua així era molt incòmode. I sortir-ne, encara més!

El banyador es va fent petit

Als anys 20 es va començar a posar de moda prendre el sol. I, esclar, per bronzejar-se, aquells vestits de bany grans i feixucs eren un problema. A poc a poc es van anar empetitint, i a mitjans de segle les dones ja portaven mallots molt semblants al banyador d’una peça que ja coneixes. Endevines qui els va posar de moda? Les actrius de Hollywood.

El biquini, quin pecat!

“Biquini. El banyador més petit que el banyador més petit del món”. Així es presentava als Estats Units el primer biquini als anys 50. Avui és molt normal portar-ne, però en aquell moment va ser un daltabaix, perquè tot i que abans ja hi havia banyadors de dues peces, el biquini deixava massa pell a la vista. Tant, que el Vaticà va dir que usar-lo era pecat, i a diversos països, entre els quals Espanya, es va prohibir.

La revolució del teixit

A finals del segle passat els vestits de bany ja eren com els que fem servir ara. Llavors, la revolució es va centrar en els teixits. Calia trobar materials que fossin elàstics, lleugers i de fàcil assecat. Avui dia es venen banyadors elaborats amb materials diversos, com el neoprè, o teixits respectuosos amb el medi ambient.