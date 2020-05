Del vermell al negre

La primera banderes dels pirates no era la famosíssima bandera negra amb la calavera sinó una de color vermell, com la sang. Era un avís claríssim a les seves preses: aquell bocí de tela els avisava que, si els capturaven, tindrien un mal final. La bandera negra es va començar a fer servir pels volts de l’any 1700, que és també quan va començar a haver-hi més pirates, sobretot per la zona del Carib.

Where’s the treasure? No one has ever found a real pirate treasure map

Qui avisa no és traïdor

Imagina’t que formes part de la tripulació d’un vaixell de mercaderies i esteu navegant per alta mar. Veieu que s’acosta un altre vaixell i, quan el teniu ben a prop, enarbora la bandera pirata. Segur que tots els mariners us posaríeu a l’aguait, però també tindríeu molta por. Aquest era l’objectiu d’hissar la bandera: era un avís que deixava els tripulants dels altres vaixells tan atemorits que moltes vegades es rendien sense ni tan sols presentar batalla.

Un pirata, una bandera

Et sona el nom de Barbanegra? Segur que sí, perquè amb el temps alguns pirates es van fer molt famosos i temuts per la seva ferotgia o pel nombre de vaixells assaltats. Alguns fins i tot van tenir la seva pròpia bandera. D’aquesta manera es diferenciaven de la resta. Si tens curiositat, pots buscar a internet com eren les banderes dels pirates més coneguts.

Crack yourself up -What did one pirate say to the other? -I sea you!

Tíbies, calaveres i moltes coses més

La calavera i els ossos creuats eren el símbol pirata més famós, però n’hi havia d’altres. De vegades la bandera pirata mostrava dos sabres entrecreuats en lloc de les tíbies. També n’hi havia que tenien llances, esquelets o fins i tot un rellotge de sorra. T’imagines què volia dir? ¿Potser alguna cosa com ara: “Se us està acabant el temps”?

Did you know? The pirate flag with the skull and crossed bones is popularly known as the Jolly Roger

Catalunya, terra de pirates

Els pirates també van actuar al mar Mediterrani, i la costa catalana en va ser víctima moltes vegades. Per això en molts pobles arran de mar encara es conserven torres de guaita. Servien per vigilar l’arribada de naus pirates i, en cas que n’arribés una, avisar la població perquè es preparés per combatre o fugir.