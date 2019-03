La salut auditiva dels joves en perill

Fa uns dies l'OMS alertava que per a l'any 2050 una de cada deu persones patirà problemes d'audició. A més, l'organisme posava el focus en els joves, advertint que la meitat de les persones entre 12 i 35 anys a tot el món, és a dir, 1.100 milions de joves, corren el risc de veure deteriorada la seva capacitat auditiva per una exposició a sorolls elevats durant un temps prolongat.

Segons el 'I Estudi d'hàbits de cura auditiu', realitzat per GAES, demostra que la problemàtica deriva d'una major tendència a incorporar el so en les activitats diàries, especialment les persones joves. Per la seva banda, un nou estudi italià ha demostrat el vincle existent entre l'audició i el cervell, segons el qual els problemes auditius poden augmentar les probabilitats de patir malalties neurològiques.

El so, cada vegada més present en la rutina dels joves

Hi ha una correlació entre l'edat i la freqüència amb què una persona està exposada a sons de forma voluntària. Segons l'estudi de GAES, els joves prefereixen realitzar les seves activitats diàries amb so. Per exemple, les dades reflecteixen que el 50% de les persones entre 25 i 34 anys prefereixen treballar amb música. De la mateixa manera, els joves entre 18 i 34 anys trien estudiar amb música, el 62% prefereix relaxar-se amb so en lloc de fer-ho en silenci i un 93% realitza esport escoltant música. "Hi ha una creixent tendència a incorporar el so en les activitats diàries, especialment en els joves entre 18 i 24 anys. Si a això li sumem que també és el sector de la població que més acostuma a utilitzar cascos per escoltar música, ens trobem davant d'un augment del temps a l'exposició de so i a nivells superiors als recomanats", explica el Dr. Joan Royo, doctor en otorinolaringologia. De fet, 4 de cada 10 joves del mateix rang d'edat reconeix escoltar música a un volum alt, per sobre dels 60 decibels recomanats.

L'estreta relació entre els problemes auditius i les malalties neurològiques

Un estudi italià publicat recentment ha demostrat que l'audició i el cervell col·laboren activament entre si. Mitjançant imatges cerebrals, la investigació va comprovar que els problemes auditius creen danys metabòlics en les vies auditives centrals, situades en el cervell, a causa d'un menor subministrament de sang. Això provoca alteracions a la xarxa neurològica, que al seu torn poden derivar en dificultats per comprendre el significat de les paraules i exposar-se al risc de malalties com la demència i l'Alzheimer. Per tant, no és sorprenent que 8 de cada 10 persones confessin que la seva pèrdua auditiva té efectes negatius en la qualitat de vida i que l'audició no tractada augmenti la probabilitat de demència i altres problemes psicològics com la depressió.

La manca d'atenció a la salut auditiva, un problema a resoldre

A aquest augment de l'exposició als sons en el dia a dia cal sumar-li la falta de conscienciació sobre la importància de la salut auditiva. Segons l'estudi elaborat per GAES, el 89% dels espanyols reconeix prestar poca atenció a les seves oïdes. En aquest sentit, gairebé 3 de cada 10 joves mai s'ha fet una revisió auditiva. "Els joves són els que menys atenció presten a la seva salut auditiva perquè, en la majoria dels casos, la pèrdua auditiva associada a l'exposició de sons de forma perllongada no té un efecte immediat. De fet, no és fins als 55 anys quan la població comença a prendre més consciència de les revisions periòdiques ", indica el Dr. Royo.

D'altra banda, un estudi recent realitzat a Espanya informa que l'edat mitjana dels pacients que acudeixen a una consulta d'Otorinolaringologia és de 45 anys i un 55% són dones. Així mateix, el 46% dels pacients que van acudir ho fan per problemes d'oïda. Dins d'aquest grup, el símptoma més freqüent és la hipoacúsia (39,8%), seguit dels marejos (16,5%), otàlgia o mal d'orella (14,2%), i acúfens (11,8%) .

La prevenció, clau per evitar problemes auditius

GAES recomana 8 consells per cuidar l'audició, comunicar-se efectivament amb altres persones i tenir una vida social activa: