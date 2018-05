Reconeixement internacional a dos estudiants catalans

Javier López-Contreras i Ignasi Segura, dos participants del programa 'Joves i Ciència', han guanyat el 3r premi en la categoria 'systems software' de la International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) i el 2n premi especial de la NASA. El Javier i l’Ignasi, de 18 i 15 anys respectivament, es van presentar conjuntament a la fira Intel ISEF amb un treball de cerca d’asteroides. El projecte consisteix en un algoritme per automatitzar la cerca d’asteroides, que fins ara recau en l’observació per part de professionals. El projecte inclou processos no utilitzats mai abans en aquest àmbit per identificar, seguir i aportar informació essencial sobre tots els objectes en moviment en imatges del cel nocturn. Previsiblement, quan es posi en funcionament contribuirà a ampliar el catàleg astronòmic. El software dissenyat pels estudiants es pot trobar al web GitHub i és gratuït i de codi obert, és a dir, que el pot modificar i adaptar qualsevol usuari que hi estigui interessat. El Javier i l’Ignasi, de Barcelona, cursen segon de batxillerat i quart d’ESO respectivament. Tots dos han sigut becats pel programa CiMs-Cellex per realitzar el batxillerat internacional a Aula Escola Europea. Els apassionen les matemàtiques, la física i la informàtica, i els agradaria estudiar una carrera en algun d’aquests camps.

Aquest és el segon any consecutiu que un dels integrants del programa 'Joves i Ciència', que promou la Fundació Catalunya-La Pedrera, rep el reconeixement de la NASA. Joel Romero, de 17 anys, també ha participat a la fira Intel ISEF després que l'any passat va guanyar el premi de la NASA en enginyeria mecànica amb el projecte que va crear durant la primera fase de 'Joves i Ciència': explorar Mart mitjançant robots amb forma humana que farien el planeta habitable per als humans. El Joel, de Vilanova i la Geltrú, és estudiant del batxillerat científic-tecnològic i graduat professional de música (especialitat violí).

El treball que ha presentat aquest any a Intel ISEF s’anomena 'Vanguard', i busca la creació d'una plataforma que permeti anar un pas al davant de la detecció del càncer mitjançant l'ús de la bioquímica, la intel·ligència artificial i el treball col·laboratiu en xarxa.

Intel ISEF: punt de trobada d’estudiants preuniversitaris

La fira internacional de ciències i enginyeria d'Intel (Intel ISEF) se celebra a Pittsburgh (Pennsilvània, EUA) i és el certamen internacional de ciència i enginyeria per a estudiants preuniversitaris més gran del món, amb gairebé 2.000 participants de 75 països. Joel Romero, Javier López-Contreras i Ignasi Segura són els tres joves catalans (i únics de l’estat espanyol) que hi han participat.

'Joves i Ciència', foment del talent científic

El Javier, el Joel i l’Ignasi són participants del programa 'Joves i Ciència', de la Fundació Catalunya-La Pedrera. El programa, que té per objectiu fomentar les vocacions científiques entre els joves, recluta cada edició 50 estudiants de 4t d’ESO, que tenen l’oportunitat de viure la recerca científica en primera persona durant tres anys.

Pel que fa a la participació a la fira nord-americana, els joves són seleccionats través d'una xarxa mundial de fires de ciències locals, regionals i nacionals. Cada país té el seu propi sistema educatiu; per tant, aquestes fires també són diferents segons el país o la regió. En el cas d'Espanya i Catalunya, la fira que selecciona els estudiants és l’Exporecerca Jove, celebrada a Barcelona des de fa 19 anys i on els estudiants presenten i defensen els seus treballs de recerca o investigacions independents davant d’un jurat professional. Des de l’any 2012 els guanyadors de l’Exporecerca Jove tenen l’oportunitat de presentar el seu treball de recerca a l’Intel ISEF gràcies a la col·laboració de la Fundació Catalunya-La Pedrera.