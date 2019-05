Recursos que ajuden a créixer en nous món

Serà una experiència vital tan intensa que els joves viatgers tornaran amb una maleta plena de recursos emocionals que els ajudaran a créixer en els nous mons que vagin descobrint. La Granja , de la mà de l’empresa barcelonina Best Course, organitza un viatge inèdit del 27 de juny al 27 de juliol, a l’Índia i el Nepal, on l’anglès, la gestió de les emocions, els valors i el voluntariat es barrejaran en una fórmula que aconseguirà que la capacitat d’agraïment, la fortalesa interior, l’autoestima, la paciència i l’empatia es reforcin de manera significativa en cadascun dels participants, joves d’entre 15 i 19 anys.

En aquest centre de formació en habilitats emocionals -per on cada any passen 12.000 infants i joves- al peu del Montseny, volien fer un pas més enllà pensant, sobretot, en els adolescents immersos en una societat materialista i plena de presses, i oferir-los un camí d’autoaprenentatge personal.

“L’objectiu és que mentre es comuniquen en anglès i conviuen amb una família índia coneguin una realitat molt diferent, sempre acompanyats d’un educador emocional i d’un equip que els donarà el suport que necessitin”, detalla la directora de La Granja, Cristina Gutiérrez. El viatge tindrà dos escenaris: els primers 15 dies a Jaipur, a l’Índia, on els alumnes catalans conviuran amb estudiants d’un institut seleccionat per La Granja (s’eduquen en anglès i ja han començat a treballar l’educació emocional) i les seves famílies. En aquestes primeres dues setmanes, els voluntaris catalans aniran fins a la Ciutat dels Elefants, on donaran suport als mestres d’una petita escola on van els fills dels cuidadors dels elefants. “És un ofici molt important, que passa de pares a fills, perquè l’elefant és sagrat. Els nostres joves ensenyaran als petits a sumar, restar, el que calgui... Però també hauran de netejar els elefants i les seves quadres, una feina física ben dura, que requereix sacrifici i esforç”, detalla la directora. A més, faran seminaris sobre temes diversos, com el sistema de castes, els casaments concertats, la cuina, la filosofia ayurvèdica i la dansa Bollywood, que es barrejaran amb visites culturals a coneguts monuments i amb uns campaments al desert Den Thar amb els alumnes de l’institut indi.

EN UN ORFENAT DEL NEPAL

La segona part del viatge consisteix en anar fins a Palampur, Katmandú, al Nepal, on durant 15 dies faran de voluntaris en un orfenat amb infants de 3 a 14 anys. Hi faran tasques diverses, com ajudar-los quan es lleven i es preparen per anar a l’escola, quan són al menjador i la cuina, quan fan els deures, i en jocs i dinàmiques i tot el que sigui necessari per millorar el benestar dels infants. L’allotjament a la Casa dels Voluntaris els permetrà descansar i conèixer altres voluntaris vinguts de tot el món. Això els ajudarà a entendre les diferents perspectives i creences culturals i convertirà la tolerància i l’adaptabilitat en unes habilitats integrades en el seu dia a dia, expliquen els organitzadors. També faran una excursió per l’Himàlaia i visitaran el temple del Dalai-lama.

UN VIATGE PREVI

El març passat Gutiérrez va fer el mateix recorregut que faran els joves per constatar que serà una estada segura i amb totes les garanties oficials i va tornar impactada. Està convençuda que els participants aprendran a “tolerar la frustració i gestionar la ràbia davant situacions injustes que veuran en alguns infants”. “Tenir una actitud valenta i superar temors o manies” seran altres de les competències que entrenaran pràcticament cada dia, “i l’educador emocional les aprofitarà per generar debat i reflexió”. Així mateix, treballaran valors com “l’agraïment, la humilitat i la consciència de l’egoisme i constataran que el materialisme no dona la felicitat”. “Sobretot -matisa- se n’adonaran per ells mateixos quan estiguin fent el voluntariat a l’orfenat, ja que la majoria dels infants tenen alguna discapacitat física, moltes causades pel terratrèmol del 2015, i tenen una cadira de rodes que comparteixen”.

Apunta que els catalans descobriran “el contrast que hi ha entre la seva generació del hi-hi, ha-ha! (jo vaig primer, abans que ningú, i ho vull tot ara) i la realitat tan oposada de l’Índia i el Nepal”. “S’adonaran que el materialisme i el fet de posseir-ho tot no ajuda a ser feliç i veuran que, tot i les dificultats i la pobresa en què viuen els indis i nepalesos, se’ls veu contents i agraïts”, afegeix.

Gutiérrez reflexiona sobre els valors i aprenentatges emocionals que els catalans adquiriran. Amb la família d’acollida “es treballarà molt el valor dels valors”. “És a dir, convivint durant 15 dies s’adonaran que el valor de les coses a l’Índia és molt diferent del d’aquí. És a dir, el valor de la vida, o de la mort. De vegades aquí ens barallem amb persones amb les quals tenim una diferència de valors d’un 5%, i allà la diferència de valors serà d’un 90% amb aquell germà indi i, tot i així, tindran una bona relació”, explica. “Per tant -continua-, la reflexió és: si tu t’entens amb persones tan diferents i allunyades de la teva realitat, què t’impedeix fer-ho amb companys de classe, persones a les quals veus cada dia i amb qui comparteixes la mateixa cultura?”, es pregunta.

SOROLL I SILENCI

També es treballarà el valor del soroll i del silenci. “Les ciutats a l’Índia són molt sorolloses, però són capaços de trobar moments de silenci i recolliment. En canvi, a nosaltres ens costa molt trobar el silenci dins nostre, saber qui som i què volem. En edats tan importants com aquestes, quan han de decidir si estudien batxillerat o FP, si volen marxar fora, si han de treballar per aconseguir diners, és molt important saber qui som i cap a on volem anar”, diu la directora de La Granja.

La seguretat dels joves està assegurada amb Best Course, amb una llarga trajectòria en aquests tipus d’activitats, ja que el seu programa destina múltiples recursos que asseguren fins al més petit detall perquè tot sigui un èxit. La Granja afegeix a l’experiència el seu Mètode en Educació Emocional -validat pel GROP, Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica, de la Universitat de Barcelona- perquè els aprenentatges siguin més significatius i s’aconsegueixi el creixement augmentant les competències emocionals dels joves amb l’objectiu que tornin amb una mirada més àmplia i amb més motivació perquè omplin la seva vida de sentit.