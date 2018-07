Una apli per detectar l'anorèxia i la bulímia

Si fa una mica més d’un any es parlava de B-Resol com de l’apli que ajudava les escoles i els instituts a detectar casos d’assetjament escolar, avui, després de tot un curs de treball intens en diverses escoles catalanes, es pot dir que l’aplicació ha anat molt més enllà i s'ha convertit també en una eina de comunicació entre professorat i alumnat que ha permès detectar i gestionar casos d’anorèxia i de bulímia.

S’ha pogut comprovar, arran de la posada en marxa de l’eina, que en un entorn de confiança i anonimat els adolescents se senten lliures per compartir allò que els preocupa i, de forma molt conscient, adverteixen els seus professors de qualsevol mena de conflicte que puguin viure i, en especial, observar.

De fet, les estadístiques d’ús de l’eina demostren que un 80% dels clics, és a dir, dels avisos enviats pels estudiants, són emesos per nois i noies observadors: no parlen tant del que els afecta directament sinó d’allò que els preocupa en referència als seus companys.

En poder escollir si ho fan de forma anònima o no, i quin és el professor que ha de rebre el missatge, els adolescents senten la confiança suficient per fer el pas i compartir allò que els preocupa.

Així, ja s’han donat casos de nois i noies que, quan han detectat comportaments estranys en relació amb l’alimentació entre els seus companys, ho han fet saber als professors de més confiança, i això ha permès al centre una intervenció ràpida que pot ser clau a l’hora d’evitar conseqüències majors.

Aquesta detecció, d’altra banda, suposa un repte important per a les escoles: cal saber fer una gestió ràpida i eficaç del conflicte. Per fer més efectiva la intervenció, B-Resol va signar l'11 de juliol un conveni de col·laboració amb l’Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia (ACAB).

Aquest conveni estableix que l’Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia posa a disposició dels centres educatius que treballen amb B-Resol el seu equip de professionals i voluntaris, i que B-Resol es compromet a facilitar les dades de contacte de l’ACAB als centres educatius per a un assessorament professional davant els possibles casos detectats.

Amb això, tant l’ACAB com B-Resol pretenen posar totes les seves eines per ajudar les persones afectades per trastorns alimentaris, les seves famílies i els centres educatius implicats.

“Quan vam crear B-Resol no se’ns va acudir que pogués ser útil per detectar trastorns alimentaris -explica Josep Fígols, CEO de B-Resol-, ha sigut la realitat la que ens ha demostrat que també podíem ajudar els centres en aquests casos”. I afegeix: “Tots els experts en TCA coincideixen que una detecció precoç del trastorn pot ser vital. És per això que, amb aquest acord i la nostra eina, hem volgut donar recursos als centres perquè puguin ajudar de la forma més ràpida i eficaç possible totes les persones afectades.”

