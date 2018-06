Música per la inclusió

Els dies 28 i 29 de juny se celebra a Barcelona, a la Farinera del Clot, una trobada del fòrum de joves europeus ENYA 2018. En aquesta ocasió, al voltant d'una vintena de joves (entre 14 i 17 anys) de diversos països o territoris (Azerbaidjan, Xipre, Geòrgia, Malta, Itàlia, Bèlgica, País Basc, Escòcia o Catalunya) debatran sobre el dret dels nens a la salut mental.

ENYA és un projecte participatiu per a infants i joves, amb el suport de la Xarxa Europea de Defensors per a la Infància (ENOC). El propòsit d'aquesta xarxa és reunir els joves implicats amb els membres de l'ENOC i donar-los una veu diferenciada vinculada al tema de treball anual de l'ENOC, que enguany és 'El dret dels infants a la salut mental'. Basant-se en l'experiència com a institucions de defensa dels drets de la infància i en la consulta planificada de infants i joves, l'ENOC té l’objectiu de proposar recomanacions a les institucions europees competents. Com a resultat, s'espera que l'ENOC elabori una declaració ben informada sobre el tema 'El dret dels infants a la salut mental' que farà recomanacions als estats membres.

Els representants catalans que formen part d'aquest fòrum són alguns dels membres del Consell Assessor Jove del Síndic de Greuges. Aquest consell assessor, que dirigeix i coordina Maria Jesús Larios, l'adjunta per a la defensa dels drets dels infants, està format íntegrament per joves de 14 i 15 anys, i té l'objectiu de debatre i copsar l'opinió dels joves sobre qüestions diverses que afecten avui dia els drets dels infants.

En aquesta trobada internacional s'aprofitarà per presentar una cançó que s'ha creat específicament per a l'ocasió i que tracta sobre la salut mental dels nens i joves. Durant dues sessions del Consell Assessor Jove, els joves es van reunir amb les integrants del grup musical Macedònia i es va crear la lletra de la cançó, que després van musicar. El procés de creació ha sigut molt bonic i en tot moment s'han respectat les idees sorgides dels joves.

INCLUSIVE WORLD (Món inclusiu)

Consell Assessor Jove del Síndic

El Síndic de Greuges ha impulsat la creació del Consell Assessor Jove, que dirigeix i coordina l'adjunta per a la defensa dels drets dels infants i els adolescents i que està format íntegrament per joves de 14 i 15 anys. L'objectiu és incorporar la perspectiva dels adolescents en l'orientació de les actuacions que porta a terme la institució.

Els continguts tractats i les conclusions consensuades per tots ells es tenen en compte en les resolucions i en els informes extraordinaris que elabora el Síndic en l'àmbit de la infància i la joventut.

El Consell Assessor Jove, que es reuneix regularment en horari no lectiu, va sorgir el curs 2007-2008. En l'edició número dotze, corresponent a l'any escolar 2017-2018, està format per joves dels següents centres educatius: l'Institut Tarragona, l'Institut Sobrequés de Girona, la Fundació El Llindar de Cornellà del Llobregat, l'Institut Escola Industrial i d'Arts Oficis de Sabadell, l'Institut Francisco Goya de Barcelona, l'Escola Anna Ravell de Barcelona, l'Institut SI Badalona, els Maristes La Immaculada de Barcelona i l'Institut Bisbe Berenguer de l'Hospitalet de Llobregat.