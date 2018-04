Joves espectadors trien el millor film juvenil

La Filmoteca de Catalunya té entre els seus objectius principals fomentar la cultura cinematogràfica entre el públic juvenil, i una de les iniciatives més destacades en aquest sentit és la celebració, des de ja fa cinc anys, del Premi del Públic Jove de l'Acadèmia del Cinema Europeu, (EFA YAA - European Film Academy Young Audience Awad). La Filmoteca és una de les 46 institucions europees de 37 països que acullen aquesta convocatòria en què milers de joves espectadors europeus trien la millor pel·lícula juvenil europea de l'any.

Al voltant d'un centenar de joves entre 12 i 14 anys, que s'hauran inscrit prèviament a aquesta activitat, passaran tota la jornada de diumenge 6 de maig a la seu del Raval de la Filmoteca, des de les 9.30 h fins a les 18.30 h, veient les tres pel·lícules nominades, debatent-les i finalment votant quina és la millor, com a jurats del premi. Abans de cada projecció, monitors i monitores de Drac Màgic introduiran les pel·lícules, proposaran tècniques per analitzar-ne les imatges i el contingut, i conduiran el debat després de cada visionat. Al final, quan el jurat les hagi vist totes tres, tindrà lloc la votació secreta. La seva decisió es posarà en comú amb la de la resta de participants arreu d'Europa per designar la millor pel·lícula europea per a públic jove. Els portaveus del jurat transmetran els resultats a través de videoconferència a Erfurt (Alemanya), on el guanyador serà anunciat en una cerimònia que es retransmetrà en viu ayaa.europeanfilmawards.eu, el web que ofereix més informació sobre les pel·lícules nominades i les ciutats participants.

Podeu consultar tota la informació relativa a les inscripcions AQUÍ.

Una jornada diferent i intensa

L'actriu Elisabet Casanovas, una de les protagonistes de la sèrie 'Merlí', participarà en la jornada explicant la seva experiència com a actriu de cinema, televisió i teatre als joves membres del jurat. Això, afegit a la possibilitat de veure tres bones pel·lícules europees amb caràcter de preestrena, passar un dia entre amics i companys amants de cinema, parlar sobre els tres films candidats, decidir quina és la millor pel·lícula europea juvenil, i alhora conèixer millor la Filmoteca de Catalunya, converteixen aquesta jornada en una experiència diferent i irrepetible per als joves espectadors, que també estan convidats a dinar, i poden anar acompanyats de dos adults que podran assistir a les projeccions però no als debats ni al dinar. Per participar en aquesta activitat cal fer unainscripció prèvia, que estarà oberta fins al 27 d'abril al web de la Filmoteca de Catalunya. L'experiència també serà àmpliament comentada i viscuda a les xarxes socials, on es podrà compartir amb l'etiqueta #yaa2018.

Les pel·lícules nominades de 2018

Les tres pel·lícules nominades han estat triades per un comitè internacional. El primer títol proposat és 'Girl in Flight' ('La fuga') (Itàlia-Suïssa), un tendre i colpidor viatge emocional de la directora Sandra Vannuchi, que es basa en fets reals de la seva vida per explicar la història de la Silvia, una noia d'onze anys d'un poble de la Toscana, marcada per la depressió de la seva mare, que emprendrà un viatge en tren per acomplir el somni de conèixer Roma, i descobrirà l'amistat de l'Emina, una noia gitana de tretze anys. La segona nominada és 'Hobbyhorse Revolution' (Finlàndia), un documental de Selma Vilhunen que descriu una afició cada cop més estesa entre els joves finesos: muntar cavalls de joguina, una febre que està començant a creuar fronteres. Incompresos per molts, els incondicionals d'aquesta activitat s'organitzen i es comuniquen a través de les xarxes socials, practiquen el seu hobby en boscos i parcs i celebren trobades i campionats. El film esdevé un testimoni del poder de la imaginació i la força d'una comunitat. I el tercer aspirant al premi és 'Wallay' (França-Burkina Faso-Qatar), de Berni Goldblat, que explica el viatge iniciàtic de l'Ady, un noi de tretze anys que no s'acaba d'entendre amb el seu pare i és enviat a passar l'estiu amb el seu oncle Amadou, que viu a l'altra banda del Mediterrani, a Burkina Faso.

El Premi del Públic Jove inclou a partir d'aquest any la possibilitat de veure les pel·lícules nominades en plataformes digitals com iTunes, Google Play, Microsoft i Plantaflix, així com Filmin o Univerciné. Les pel·lícules de les darreres tres edicions i les tres pel·lícules nominades aquest 2018 entraran a les plataformes a partir del 7 de maig, un dia després de la celebració del premi.

El Premi EFA del Públic Jove 2018 està organitzat i presentat per l'European Film Academy i EFA Productions amb el suport de Mitteldeutsche Medienförderung (MDM) i Creative Europe - Media Program de la Unió Europea. La jornada que se celebra a la Filmoteca de Catalunya compta amb el suport de l'Acadèmia del Cinema Català, l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona i Drac Màgic.