FiraTàrrega s’acosta al públic jove

Des de fa 39 edicions, el segon cap de setmana de setembre els amants de les arts escèniques tenen una cita a FiraTàrrega, que aquest any arriba amb la clara intenció de ficar-se a la butxaca no només el públic familiar, el seu fort, sinó també el jove, sovint el gran oblidat d’aquest tipus de festivals. Com apunten Anna Giribet i Maria Capell, directora artística i tècnica de programació de FiraTàrrega, respectivament, les arts de carrer “tenen lloc a l’espai públic, que és un espai comú, de tots els ciutadans i, per tant, també dels adolescents”.

Des de FiraTàrrega fa anys que programen per a aquest tipus de públic. Jordi Duran ja va idear la secció Urban Nation, que consistia en dansa i cultura urbana amb el públic adolescent com a destinatari. Enguany s’han decantat més per propostes teatrals. “Quan estàvem fent la selecció ens van arribar propostes que interpel·laven justament aquest target de públic, cosa que ens permet afirmar que els creadors també hi estan interessats”, destaquen Giribet i Capell. Sobre per què costa tant arribar a aquest públic, totes dues tenen clar que “segurament els escoltem poc”. I es pregunten: “¿Tenim en compte el seus interessos? ¿Sabem què els preocupa? ¿Pensem en ells durant els processos de creació?” Si es volen crear i programar propostes que interpel·lin aquest tipus de públic, el primer per a les creatives seria “incloure’ls o informar-nos de les seves inquietuds o preocupacions”.

NOUS LLENGUATGES

Tirar de temes que conviden a la reflexió com els valors (tolerància, inclusió, solidaritat), que els afecten o afectaran en el curt termini (emancipació, atur, relacions amoroses...) o d’actualitat (immigració, desigualtats socials, bullying, etc.) és una de les cartes que jugaran companyies com les de Guillem Albà, Francesc Cuéllar o Nina Solà, que enguany actuen a la fira, per captar l’atenció del públic adolescent. FiraTàrrega inclou també altres propostes adreçades als joves com les que suggereixen Capell i Giribet: “A aquells que busquin contingut i compromís els proposem dos espectacles, 'Bidaia', de la companyia basca Hortzmuga, una proposta amb un DJ en escena i que parla d’una noia que emigra a Europa per la seva orientació sexual i un cop allà es troba amb un altre tipus de barreres; i 'Así bailan las putas', de la companyia Sixto Paz, en què el públic participa en una classe de twerk i les protagonistes, la periodista Júlia Bertran i la seva professora de twerk Ana Chinchilla, expliquen com sanar ferides que les dones tenim incorporades de fa temps; una proposta en què balles, rius i plores”.

Guillem Albà i la seva companyia portaran enguany a FiraTàrrega 'Calma!', una obra en què reflexionen sobre la hiperconnexió i la velocitat a què ens fa anar la societat. Per a Albà, que FiraTàrrega faci una aposta tan decidida pel públic juvenil és “perfecte”. I afegeix: “Tot el que sigui acostar el teatre a la gent jove sempre és una bona i necessària iniciativa. Han de descobrir que el teatre no fa por ni és avorrit”. L’actor i productor pensa que “hi ha moltes coses que es podrien fer perquè el públic jove anés més al teatre, sobretot des de la política”. “Des de la nostra petita posició -destaca- el que intentem és pensar en ells en termes de temàtica, ritme, nous llenguatges, etc.”

ELEMENTS DE REFLEXIÓ

La hiperconnexió i les presses a què fa referència l’obra són temes que preocupen l’artista: “Per què correm? Per què no parem de treballar i treballar tot el dia? Mai pots dir que no a guanyar més diners, però pocs cops et preguntes si estàs fent realment el que et ve de gust”. Albà pretén, per tant, “buscar un moment de calma amb el públic, riure d’aquest comportament i que surtin del teatre amb més ganes de viure i d’estimar”.

Per la seva banda, Francesc Cuéllar representarà amb la seva companyia Fundació Agrupació Col·lectiva 'Livealone', que fa una crítica amb humor a la impossibilitat dels joves per emancipar-se. Cuéllar afirma que, bàsicament, han generat “un espai on s’explica com un jove de vint-i-tants intenta la gran fita de viure sol, sense compartir pis, a Barcelona”. Amb la conferència com a format vehiculador, continua, “construeix un relat en primera persona, amb lucidesa i humor, sobre els camins per arribar a l’autosuficiència abans dels trenta”.

REPENSAR LA INDÚSTRIA

El codirector de la companyia, Alejandro Curiel, creu que el teatre “ha sigut sempre i és un lloc idoni per a la reflexió viva, un retrat precís del que som, i és la mateixa indústria la que ha pervertit les seves intencions al transformar les arts escèniques en una altra manera de consumir oci que alhora ens desafia com a societat de consum”. Per a Curiel, la distància que hi ha entre el públic juvenil i el teatre s’explica principalment per l’esperit mercantilista de la indústria, que desemboca en un altre aspecte com és l’elevat cost de les entrades. “Que la indústria no assumeixi riscos xoca frontalment amb el que demana el públic més jove, que és innovació i retrats on poder-se observar com a part de la societat”, matisa.

Finalment, per a Nina Solà, que també actua a la fira, “avui amb les xarxes socials i les noves tecnologies és fonamental fer èmfasi en la cultura i les arts en viu, que poden connectar el públic juvenil amb el seu entorn, oferir-li espais on viure experiències diferents del seu dia a dia i, a la vegada, fer-los partícips del seu procés d’adolescència”. Aquest és l’objectiu de 'La festa', l’obra que Solà porta a Tàrrega i que parla d’un dels temes recurrents a escena: l’amor. La companyia en volia parlar “a través d’un espai que ens apel·lés a tots”: “I un dia vam arribar a la idea que l’amor pot ser com una festa de música electrònica”. I que la música sigui el fil conductor no és casualitat, ja que, com conclou Solà, “ens permet acostar-nos, connectar i dialogar més fàcilment amb els joves”.