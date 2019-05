Creixen les pèrdues auditives entre els joves

En l'actualitat, entre un 40% i un 50% dels adults comença a experimentar pèrdua auditiva, a causa de l'envelliment, al voltant dels 55 anys. No obstant això, els experts alerten que en poc temps seran les persones de 40 a 50 anys les que presentin signes de presbiacúsia. De fet, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) afirma que l'any 2050 un 10% de la població mundial patirà problemes auditius per una exposició a sorolls elevats.

L'OMS posa un focus especial en els joves. I és que la meitat de les persones d'entre 12 i 35 anys corren el risc de veure deteriorada la seva capacitat auditiva amb el pas del temps per una exposició a sorolls elevats durant un temps prolongat. Segons el 'II Estudi d'hàbits de cura auditiva', elaborat per GAES, això es deu al fet que cada vegada són més les persones que incorporen el so a les seves activitats diàries, especialment els més joves.

En aquest sentit, l'estudi afirma que un 50% de les persones d'entre 25 i 34 anys prefereixen treballar amb música …a la franja de 18 a 34 anys aquesta xifra és del 44%–, un 62% es relaxen amb so en lloc de fer-ho en silenci i un 93% trien fer esport escoltant música.

Segons sosté Francesc Carreño, director d'audiologia i qualitat de GAES, "si a això hi sumem que els joves són els que més acostumen a utilitzar auriculars per escoltar música, ens trobem davant d'un augment del temps en l'exposició a sons amb nivells superiors als recomanats". De fet, segons revela l'estudi de GAES, 4 de cada 10 joves del mateix rang d'edat reconeixen que escolten música a un volum alt, per sobre dels 60 decibels recomanats.

Canvis en el paradigma d'exposició al soroll

Segons els experts, si bé fa uns anys la pèrdua auditiva es relacionava amb una sobreexposició al soroll en l'ambient laboral, actualment s'observa una tendència a patir dificultats auditives a causa del soroll en el temps d'oci i l'ús prolongat de dispositius musicals amb un volum excessiu. Això és degut al fet que les diferents campanyes de conscienciació impulsades els últims anys han donat lloc a l'aparició de nous reglaments, un ús més gran d'elements de protecció auditiva i a diferent accions per provocar menys soroll en l'entorn laboral.

No obstant això, aquesta conscienciació no existeix pel que fa a l'oci. Per exemple, en un concert podem arribar a suportar fins a 100 dB, si escoltem música amb auriculars els 90 dB i estar en un bar els 80 dB.

La prevenció és la clau

Un cop més, la prevenció és la millor solució a l'hora d'evitar problemes auditius. "En aquest sentit, és molt important que s'adquireixin uns hàbits auditius que ajudin a generar nivells de soroll inferiors i acostumar-nos a protegir-nos quan no podem evitar-los", assenyala l'especialista de GAES. I és que, tal com s'afirma en l'estudi, només 1 de cada 10 enquestats utilitza protectors auditius.

"El que és realment necessari és incidir en la importància de controlar el volum dels dispositius electrònics per no superar el llindar de decibels recomanat. Per a això, actualment comptem amb tecnologia capaç de regular el so i que ens adverteix de la intensitat quan se supera la franja màxima establerta", diu Francesc Carreño.