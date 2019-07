Dia 4 del Campus de Periodisme de l’ARA i Fundesplai: ens posem davant de les càmeres

Càmeres, llum… i acció! Quart dia del Campus de Periodisme de l’ARA i Fundesplai, i els 83 nois i noies que hi participen han hagut de perdre les últimes engrunes de vergonya que els quedaven per posar-se davant de les càmeres de l’Ara TV. Des de bon matí, els aprenents de periodistes han estat preparant el guió dels clips informatius que s’emetran dissabte en un especial informatiu davant de les famílies, on també hi haurà entrevistes en directe i moltes sorpreses més.

Un cop han tingut clar què volien explicar i com, els nois i noies han agafat els micròfons i s’han plantat davant de les càmeres. No era una tasca fàcil: hi havia nervis i moltes coses a comunicar. Per als que no puguin esperar… aquí teniu un petit tast:

Els aprenents de periodistes expliquen com funciona el croma

TALLERS AMB ANTONI BASSAS I VISITES A L'ARA I LA SER

El resultat final el mostraran dissabte a partir de les 15h a l’auditori de l’Alberg Centre Esplai, on des de dilluns passat els aprenents de periodistes han conviscut durant uns dies en què han combianat els tallers periodístics amb les activitats habituals d’unes colònies: caiac, surf, jocs de nit, jocs d’aigua…

En aquests quatre dies, els nois i noies han participat en tallers impartits per professionals com Antoni Bassas, Natàlia Arroyo, Aure Farran, Sergi Santiago, Noemí Prous, Soledad Domínguez, Víctor de la Torre, i han visitat les redaccions del diari ARA i de la Ser Catalunya, així com els estudis de Els 40 i la resta de ràdios musicals de Ràdio Barcelona.

DEMÀ, TALLER DE FOTOGRAFIA AMB XAVIER BERTRAL

Demà, els 83 nois i noies que participen al Campus faran un taller fotogràfic a Mercabarna, patrocinador oficial del Campus de Periodisme, acompanyats pel cap de fotografia de l’ARA, Xavier Bertral. Dissabte, els aprenents de periodistes s’acomiadaran amb un informatiu en directe davant de les famílies, després d’una setmana inoblidable que un dels nois del campus resumia avui amb aquestes tres paraules: “Aprenentatge, Periodisme i Amics”.

El Campus de Periodisme de l’ARA i Fundesplai compta amb el patrocini de Mercabarna i la col·laboració de la Ser Catalunya, Ràdio Estel, FotoCasanova i Els 40. Hi participen 83 nens de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears.