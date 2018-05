Adolescència, música i Alzheimer

Escoltar cançons que han sigut importants en moments de la vida ha demostrat ser beneficiós per persones que pateixen Alzheimer, ja que els ajuda a reconnectar amb experiències passades i millorar no només la seva qualitat de vida sinó també la dels seus familiars i cuidadors. Sota aquesta premissa, des del BarcelonaBeta Brain Research Center, el centre de recerca de la Fundació Pasqual Maragall, s'ha impulsat el projecte 'Life Soundtrack, la banda sonora de la meva vida'. Es tracta d'una iniciativa conjunta amb l'Escola La Salut de Sabadell, la Fundació AVAN i el Grup de Recerca en Tecnologia Musical de la Universitat Pompeu Fabra.

Amb l'objectiu d'estudiar els beneficis que aporta escoltar música a les persones amb deteriorament cognitiu, el projecte ha aplegat un grup d'estudiants de secundària i persones afectades d'Alzheimer. Al llarg del curs acadèmic, els adolescents han estat treballant el disseny d'una intervenció per mesurar els seus efectes en l'estat emocional i conductual dels pacients.

El projecte no només ha contribuït a millorar el benestar de les persones afectades per demència i el seu entorn, sinó que també ha sigut valuós per despertar en els estudiants vocacions científiques i socials i sensibilitzar-los en relació a problemàtiques o realitats que els poden resultar allunyades.

Com comenta el Dr. José Luís Molinuevo, director científic de la Fundació Pasqual Maragall i precursor de la iniciativa, "la música beneficia les persones amb deteriorament cognitiu i, a més, és un instrument perfecte per unir generacions i, d'aquesta manera, propiciar interaccions enriquidores i emocionalment positives per a totes les parts, tal com ha quedat palès en aquest projecte".

Desenvolupament i fases del projecte

La idea inicial va sorgir del documental 'Alive inside' (2014), del director Michael Rossatto-Bennett, que mostrava l'efecte revitalitzador de la música en persones afectades per demència. Inspirats per aquesta història, la Fundació Pasqual Maragall ha impulsat el projecte 'Life Soundtrack, la banda sonora de la meva vida', en el qual un grup d'11 estudiants de primer de batxillerat de l'Escola La Salut de Sabadell han sigut els encarregats de conduir una investigació, que s'ha convertit en el seu projecte de recerca del curs. A la iniciativa hi han participat16 persones afectades d'Alzheimer, usuaris del centre de Sabadell de la Fundació AVAN.

Els estudiants han dissenyat una intervenció per avaluar l'impacte que una selecció musical personalitzada té sobre les persones afectades per demència

Per endinsar-se en el projecte, la Fundació Pasqual Maragall es va encarregar de proporcionar als estudiants la informació, l'assessorament i la formació necessaris per dur a terme una recerca científica i acompanyar-los durant totes les etapes del procés. "Això va implicar disposar d'un bon coneixement de la malaltia de l'Alzheimer, saber com acostar-se a les persones afectades i conèixer les pautes per aplicar una correcta metodologia científica", afirma la Dra. Nina Gramunt, neuropsicòloga de la Fundació Pasqual Maragall implicada en el projecte.

En el marc de la investigació, els adolescents van fer una primera presa de contacte amb les persones participants del centre de dia AVAN per recollir dades biogràfiques, com ara el lloc de naixement o la professió, i omplir un qüestionari d'anamnesi musical per obtenir informació rellevant sobre els contextos musicals de la seva vida, la presència o absència d'educació musical i les preferències musicals. Per altra banda, els estudiants van dissenyar qüestionaris per avaluar l'estat anímic i conductual dels pacients abans i després de la intervenció.

El projecte ha posat també de manifest el valor de la música per crear vincles entre generacions

Amb la informació recopilada pels estudiants, el Grup de Recerca en Tecnologia Musical de la Universitat Pompeu Fabra va aplicar tecnologies de recomanació musical per crear bandes sonores personalitzades, adaptades i rellevants per a cada un dels participants.

Durant diverses sessions, i acompanyats per professionals de la Fundació Pasqual Maragall i de la Fundació AVAN, els estudiants van observar i valorar l'efecte que la llista de cançons triada tenia sobre cadascuna de les persones afectades. Mentre els participants escoltaven les cançons, els joves investigadors anotaven les seves reaccions. Si volien cantar o aixecar-se i ballar eren lliures de fer-ho. Els alumnes també van determinar si les possibles millores del benestar eren percebudes pels professionals del centre i pels cuidadors i familiars.

El disseny d'un pla de comunicació per conscienciar sobre la malaltia i donar a conèixer la iniciativa en el seu entorn va ser l'objecte del treball de recerca de dues altres alumnes. Amb aquests objectius van activar i dinamitzar un perfil del projecte a Facebook, van organitzar sessions lúdiques i educatives per als alumnes, pares i avis de l'escola, van concertar i realitzar entrevistes a mitjans de comunicació locals i van mesurar l'impacte que aquestes accions havien generat.

El projecte es va tancar amb un emotiu acte en què van participar els alumnes, els pacients i els seus familiars per explicar el desenvolupament del treball i compartir l'experiència viscuda.