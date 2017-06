Neix Àlbum Barcelona

Aquesta setmana s’ha presentat l’Associació Àlbum Barcelona, que neix amb l’objectiu de donar visibilitat social al llibre àlbum i d’incentivar la promoció de la lectura de l’àlbum a l’escola i als instituts. L'educació visual i literària dels infants és un eix de la seva formació per tal d’esdevenir persones crítiques, lliures i creatives. Dotades d’una creativitat no només plàstica i artística, sinó d’una creativitat que neix quan s’ajunten idees, s’associen conceptes i s’aconsegueixen solucions innovadores en qualsevol àmbit.

L'Associació està conformada, inicialment, per dotze editorials: A Buen Paso, Babulinka, BiraBiro, Coco Books, Corimbo, Ekaré, El Cep i la Nansa, Flamboyant, Juventud, Libros del Zorro Rojo, Takatuka i Thule, totes de Barcelona. Participaran a fires nacionals i internacionals, treballaran en l’edició de fulls informatius i de promoció de la lectura i donaran suport a cursos per a docents. Tot plegat, de la mà dels llibreters, que són experts en l’àmbit del foment de la lectura, i perquè entenen que l’activitat editorial té molt poc sentit sense les llibreries.

Les editorials

Totes presenten un ampli ventall de propostes dins els seus catàlegs i cadascuna manté la seva pròpia identitat, però comparteixen una mateixa visió de la infància i també de la feina editorial, de la feina de creació i producció de llibres i de llibres àlbum en concret, perquè s’hi dediquen convençudes que encara queda molt de camí per fer.

Les editorials participants comparteixen una mateixa visió de la infància i també de la feina editorial

Són editorials conegudes que formen part d’una oferta de qualitat en llibreries i biblioteques, que l’any passat es va traduir en més de 300 nous títols. La seva producció també arriba al mercat en espanyol dels Estats Units i l'Amèrica Llatina, on, a més de ser present a les llibreries, formen part de totes les seleccions de reconeguts especialistes per a dotacions de biblioteques escolars i programes dels diferents ministeris d’educació per a la promoció de la lectura. Per una altra banda, els seus originals s’han traduït a més de 30 llengües.

La seva presència al mercat internacional ha estat avalada per gairebé 200 reconeixements, entre els quals destaquen: 9 premis Ragazzi de Bologna i 5 mencions als millors llibres, 2 premis de Bologna a la millor feina editorial, més de 25 llibres reconeguts en la IBBY Honour List o 14 reconeixements de la llista dels millors llibres del 'New York Times'.

Aquestes editorials aposten per noves veus, escriptors i il·lustradors contemporanis que proposen una visió personal i actual del món que ens envolta. Sense oblidar que també posen a disposició dels lectors les obres d’autors clàssics i universalment estimats.

Han decidit unir forces per donar a conèixer el valor del llibre àlbum

“Aquesta és una de les raons per les quals hem creat l’Associació Àlbum Barcelona, per poder comunicar l’essència d’un format, el llibre àlbum –expliquen des de l'Associació–. Creiem que és un instrument per al goig de la literatura i de la discussió literària a l’aula, tant per als no lectors com per als primers lectors, els adolescents i fins i tot els adults. Perquè un bon llibre per a nens, necessàriament ha de ser un bon llibre per a adults”.

Primera Setmana de l’Àlbum

La primera acció planificada per visibilitzar els objectius de l’Associació serà la Setmana de l’Àlbum, que se celebrarà del 7 al 12 de novembre en llibreries infantils especialitzades, llibreries generalistes, escoles i biblioteques. Hi estaran convidats tots els actors relacionats amb el llibre àlbum (llibreters, bibliotecaris, mestres, professors, institucions...) i, naturalment, els mateixos creadors i prescriptors, que faran xerrades i trobades d’intercanvi amb els seus lectors. S’ubicarà de forma descentralitzada a la ciutat de Barcelona i província.