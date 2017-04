Presumir de WIFI al cotxe

Hi ha un anunci de cotxe que em descol·loca: d'entrada hi ha tres nens amb actitud agressiva que presumeixen de les característiques d'un potent cotxe davant d'un nen més baixet que està sent -suposadament- assetjat a la sortida d'una escola. Els "matons" li pregunten al nen què té el cotxe del seu pare i aquest els contesta que té WIFI per deixar-los amb un pam de nas. Tot seguit, el protagonisme espavilat i dos alumnes més entren al cotxe amb WIFI i gaudeixen d'aquesta connexió amb les seves tauletes i mòbils. El pare, que no diu res, se'ls mira pel retrovisor amb un somriure. És feliç perquè ha aconseguit que el seu fill pugi al seu cotxe a jugar amb les maquinetes durant el trajecte que va de l'escola a casa. Per si això ja no fos de per sí una victòria també ha aconseguit que el seu estimat hereu hagi convidat a dos amics (un noi i una noia) que probablement no accedirien a la invitació del noiet si no fos per la innovació #OnStar del cotxe del papa. FI.

Ei, que si heu d'anar a recollir el nen a l'escola a partir d'ara ja no serà tan avorrit perquè amb el WIFI ja no caldrà ni preguntar-li com li ha anat el dia o què ha fet a l'escola, amb les maquinetes connectades a l'enginy del cotxe no caldrà ni conversar-hi. Me'n vaig a mirar ofertes d'aquest utilitari, un win-win en tota regla.