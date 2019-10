50 raons per riure’m de mi mateixa (i II)

La setmana passada en vaig fer cinquanta, i per celebrar-ho vaig escriure la meitat d’aquesta llista de 50 raons per riure’m de mi mateixa, com a pitjor mare del món dels major i menors d’edat a càrrec (MEC). Tot seguit la continuació, i final.

Plantejar-me lligar-los a la cadira per menjar sense perseguir-los. Somriure quan algú els convidava a passar la tarda a casa seva. Amagar tota la roba d’algun MEC per evitar discussions. Buidar un armari (desendreçat) sencer de la roba d’un MEC per mostrar que la meva amenaça era real, i gaudir del moment. Fugir de casa per no veure la seva reacció en veure l’armari buit. Comportar-me com una progenitora estúpida perquè el nen convidat insuportable no tornés més. Riure per sota el nas quan els passo la mà per la cara en tecnologia. Ser simpàtica amb els amics adolescents i fer veure que no m’adono de la cara d’espant dels MEC. Mirar-los el mòbil sense permís i no sentir gota de remordiment. Espiar-los quan els veig pel carrer i ells no em veuen. Que sigui finals de juny i calcular quants dies falten per tornar a escola. Que em faci rabieta la gent que es vanta de no patir els tres mesos de vacances escolars. Llançar malediccions egípcies als que em diuen que no ho he provat tot per enganxar els MEC a la lectura. No mirar a la cara la veïna de replà després d’una esbroncada amb excés de decibels. Endur-me un MEC a la feina per evitar una situació laboral incòmoda. Alegrar-me quan passa alguna cosa que puc explicar als articles. Riure quan ploren d’una manera graciosa. Descansar sense remordiments la setmana que no els tinc. Adonar-me que falten només quatre anys perquè tots els MEC siguin majors d’edat, i somriure. Esperar els caps de setmana que tenen excursió amb l’esplai per fer plans personals meravellosos. Dir-los que la crema de coliflor era crema de patata. I que colés. Llançar la refotuda pilota de tenis al pati dels veïns i dir-los que no sé on és. Amagar-me de la tutora perquè no m’expliqués coses poc maques d’algun MEC. Sentir un orgull profund de ser la pitjor mare del món. Sentir un orgull profund dels meus tres MEC.