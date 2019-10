Fes clic per salvar el món

-Es veu que el pitjor de fer-se vell és la soledat.

-Sí, suposo. Però no et feia preocupat per aquests temes.

-És veritat. De vegades vas per la vida sense adonar-te de res. Però he vist un lletrero al metro, tio, que m’ha arribat. Hi havia una senyora gran, i se la veia tan sola... No hi ha dret, que ningú s’ocupi dels vells. Vaig quedar molt conscienciat, de debò. Si tots ens hi posem, tio, podríem canviar les coses.

-Esclar. Aleshores què, aniràs a visitar la teva àvia?

Em va mirar un instant dubtós, com qui ha perdut el fil de la conversa.

-La meva àvia, tio, és un pal. Només parla del poble, de quan era petita. I a casa seva, com que té sucre a la sang, mai no hi ha res per berenar. I no té wifi. Ni Netflix. No es pot fer res, en aquella casa -després d’un curt silenci, sembla que va veure una certa connexió entre el tema de la seva àvia i el de la soledat dels vells, i va continuar-. I, a més, no està sola: té un gat. Sempre està parlant amb el gat. El que he fet és col·laborar amb una ONG.

-Ah, això està molt bé. Com ho fas? ¿Els vas a veure a casa seva o els fas companyia en una residència?

Un altre cop, el meu amic imaginari em va mirar estranyat.

-Què dius, tio? El que he fet és col·laborar. Col·laborar. He enviat amistat a través d’un SMS. També he enviat vacunes als nens de l’Àfrica, i menjar als refugiats -va afegir, i semblava que se li il·luminava la cara amb l’entusiasme-, i el meu no al càncer. Ara hi ha tantes oportunitats per col·laborar! No costa res.

-Home, res... Cada cop estàs pagant un euro i pico, no? És molt generós per part seva.

-Bé, sí, els SMS costen una mica, per això només en faig un al mes. Però també es pot firmar gratis al Change; jo he firmat per salvar les abelles, per evitar els plàstics a la festa major, pels drets LGTBI, contra l’ús abusiu de les noves tecnologies, contra el gluten... I hi ha moltes més coses. Hi ha una web on pots fer clic per salvar el planeta. Només cal fer clic! Sembla mentida, tio, que hi hagi gent tan egoista que no es molesti ni a fer clic. És tan fàcil salvar el planeta, tio!

-Tens raó, és tan fàcil -vaig admetre.

Segur que el planeta se salva.