Feu bé la motxilla de les vacances!

Moltes activitats de vacances tenen una activitat prèvia fonamental: fer-se la motxilla. Fer-te-la o que te la facin (que no és el mateix). Decidir què hi posarem: si ens quedem curts trobarem a faltar el banyador, o aquell jersei per abrigar-nos, però si ens passem carregarem pes de més i ens cansarem.

Cadascú té el seu sistema: fer una llista, posar-ho tot sobre el llit, anar ficant coses dins la motxilla, anar ficant i traient i ficant de nou... Per cert, famílies, ja sabeu com n’és, d’important, que els fills es facin responsables de la seva motxilla, i que si se la fan ells (amb més o menys ajuda en funció de la seva edat) hi haurà més possibilitats que torni a casa tota la roba... o si més no, una bona part!

Però avui deixeu-me que us proposi una llista de coses-que-no-són-coses a ficar dins la motxilla per a unes bones vacances (ei, però la motxilla us la feu vosaltres, que consti!).

Feu que els vostres fills puguin ficar a la motxilla experiències de convivència, i capacitat de compartir, i actituds de solidaritat i compromís. Fiqueu-hi educació de la sensibilitat, i augment de la iniciativa i l’autonomia personal i conreu de les aficions. De tot això n’hi ha molt als casals, les colònies i els campaments, i a la platja, la muntanya i el poble!

I vosaltres, famílies, fiqueu dins la motxilla temps, temps per conviure (i no per aïllar-se), temps per educar-se (i no per embrutir-se), temps per gaudir (i no per agobiar-se), temps per descansar (i no per estressar-se), temps flexible (i no hiperocupat). I, siguin els fills petits o grans, per complicada que sigui la logística, reserveu-vos uns dies per a la família, només la família. Lluny o a prop, en un hotel o a la tenda de campanya, però convivint, divertint-vos, desconnectant una mica de tot per connectar molt més entre vosaltres.

Sí, ja ho sé, us he complicat una mica la motxilla, però no em direu que no ve de gust de posar-se-la per marxar de vacances?

No sempre tinc coses a dir, però això sí que us ho diré: feu bé la motxilla, i així quan torneu de vacances i la sacsegeu per buidar-la, en cauran un munt de preciosos records d’experiències i activitats. Però el més important és el que no en caurà: tot el creixement, la satisfacció, el descans i l’alegria de qui l’ha portat al damunt!