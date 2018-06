Siguem creadors de bellesa

La bellesa és un dels grans valors que hem de revalidar i prioritzar en educació. La capacitat d’impregnar de bellesa el que fem i diem és una de les claus per tocar el cor dels nostres fills i alumnes i impulsar-los cap a una vida bona i amb sentit.

A vegades pensem que la bellesa no té cap utilitat concreta, quan resulta que és indispensable per vincular-nos als altres, a idees, a projectes, a la vida mateixa. Creiem que és una qualitat substancial de determinades coses o persones, quan és una manera determinada de mirar-les. Que es té o no es té, quan podem crear-la i descobrir-la fins i tot en el que aparentment o a primer cop d’ull no sembla bell. Que és física i tangible, quan pot ser immaterial i intangible. Que és purament contemplativa, quan té un gran potencial activador.

La bellesa commou, i el que commou normalment mou, posa en marxa alguna cosa. És la bellesa de les paraules la que fa que les paraules ens abracin i que puguem abraçar-les a dins nostre. És la bellesa de la bondat la que ens mou cap a la bondat. És la bellesa de les persones la que ens mou a fer coses amb elles. És la bellesa de les relacions la que ens fa sortir a trobar-nos amb els altres. És la bellesa de la vida la que ens fa estimar la vida. La bellesa fa que puguem abraçar la vida i sentir-nos abraçats per ella. No hi ha millor transmissora d’amor, d’alegria, de vida, que la bellesa. Cultivem-la, doncs, en les nostres vides, les nostres relacions, les nostres experiències diàries, el nostre llenguatge i gestos quotidians. Fa poc, una amiga de l’ànima em va regalar un missatge de veu amb música de fons i un conjunt de paraules fetes poesia sobre un cap de setmana que vam compartir. Els moments viscuts van ser molt bells. Els moments reviscuts, condensats en un parell de minuts a través de les seves paraules, van fer que la bellesa em visités novament, es multipliqués per mil i es fes eterna i infinita.

Pares, mares i mestres hem de ser buscadors i creadors de bellesa. Una de les nostres tasques principals és descobrir, mostrar, crear i generar bellesa. La bellesa és útil, imprescindible, irrenunciable, essencial, vital. “La bellesa salvarà el món”, va dir Dostoievski. Segurament no podem viure sense pa. Però també és impossible existir sense bellesa.