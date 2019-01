Els educadors també porteu tres regals

Arriben els Reis d’Orient! Segons l’Evangeli eren savis. Potser sí, però hàbils, no gaire, perquè anar a Herodes, que era Rei dels Jueus, a preguntar-li “Saps on ha de nèixer el Rei dels Jueus?” no sembla gaire intel·ligent… També diu l’Evangeli que l’alegria que van tenir al veure l’estrella i arribar al portal va ser immensa. L’Evangeli no ens diu que fossin tres, però com que duien tres regals, la tradició ha entès que havien de ser tres (potser perquè faria lleig que un savi es presentés sense regal...). Doncs bé, són regals d’un gran simbolisme, i jo crec que els educadors també els porteu.

L’or, metall preciós, és un regal que simbolitza la reialesa. Els educadors també porteu or quan sou conscients del gran valor de l’educació, quan assumiu la importància que té, i us esforceu per ser-ne dignes: en la formació prèvia i contínua, en la preparació de les unitats i els projectes, en la diversitat de les propostes d’activitats i l’entusiasme en les explicacions…

L’encens, utilitzat en els temples, és un regal que simbolitza la divinitat. Vosaltres, educadors, també porteu encens quan sou capaços d’educar els vostres alumnes en l’obertura a la transcendència, quan els ajudeu a saber mirar en el seu interior i en l’interior dels altres, a mirar ben endins per poder mirar més enllà, més enllà de les aparences i de la immediatesa del moment, quan els poseu en el camí d’apreciar el silenci, la reflexió, la serenor, la pau...

La mirra, per aromatitzar els cossos dels difunts, és un regal que simbolitza la humanitat. Vosaltres, educadors, també porteu mirra quan feu de l’escola un espai humà, de relacions afectuoses i sinceres entre educadors, entre alumnes, i entre uns i altres. I amb les famílies! Perquè sou comunitat educativa, i heu de compartir amb confiança i generositat dia a dia, cada dia!

Educadors, seguiu l’estrella que us porta per bon camí. L’estrella amb e d’entusiasme, d’esperança, d’educació... I feu-ho com els savis d’Orient, que, quan la van veure, van tenir una alegria immensa. No sempre tinc coses a dir, però això sí que us ho diré: tracteu els vostres alumnes amb afecte, respecte i admiració, oferiu-los els vostres regals: or de valors, encens de transcendència, mirra d’humanitat... i que no us faci mai vergonya la tendresa!