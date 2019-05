Una casa sorollosa

Els premis Emmy no acostumen a destacar per la seva voluntat a l’hora d’arriscar, especialment quan es tracta de premiar ficcions dirigides al públic infantil, en què els continguts es miren amb lupa. Per això ha sorprès que enguany hagin decidit premiar la sèrie 'The Loud House' (aquí coneguda com 'Una casa de locos' i disponible al catàleg de la HBO).

La sèrie va arrencar com un retrat esbojarrat del dia a dia d’una família nombrosa, els Loud, en què les onze criatures van per lliure bona part del temps i gestionen de manera autònoma la seva vida domèstica. Penseu en una barreja entre 'Shameless' i 'Ravioli' (¿recordeu aquella sèrie alemanya que feien a TV3 als vuitanta en què els protagonistes s’alimentaven només de llaunes de raviolis?) però dirigida al públic infantil i tindreu una idea força exacta de l’estil trapella, fresc i divertit d’aquesta sèrie, que ofereix un model de família diferent. 'The Loud House' és eficaç creant el caos i generant múltiples moments còmics derivats dels xocs de personalitats que es produeixen constantment. Una de les virtuts més destacades de la sèrie és la capacitat per gestionar tants personatges en la mateixa escena sense que n’hi hagi cap que quedi fora.

Inicialment, el pal de paller de la sèrie és l’únic noi de la casa, el Lincoln, que explica a l’espectador, trencant la quarta paret, els maldecaps que suposa una vida tan acompanyada, en què tot s’ha de compartir, negociar i acordar. Malgrat això, la resta de personatges també han anat creixent episodi a episodi i han esdevingut complexos.

Precisament, les decisions que s’han pres en aquest sentit són el que ha convertit 'The Loud House' en una de les sèries més valentes pel que fa a representació de la diversitat. En aquest sentit, és molt destacable la trama de la Luna, la filla adolescent que a la segona temporada descobreix que és bisexual. És una decisió valenta dels guionistes de la sèrie i que ha generat algunes campanyes negatives als Estats Units, on també hi ha hagut problemes amb personatges adults, en concret, una parella homosexual interracial. En aquest cas, fins i tot s’han arribat a censurar episodis en alguns països.

Per tot plegat, és bona notícia el reconeixement als Emmy i l’ocasió perfecta per recomanar una sèrie que us farà riure de valent i al mateix temps us trencarà els esquemes. Us hi atreviu?