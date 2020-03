Somriu, que el món s’acaba!

Si expliquem a les criatures la crisi climàtica aconseguirem conscienciar-les sobre la necessitat de cuidar el món on vivim però també pot ser que vegin el futur ben negre. Explicar-los epidèmies com la que està causant el coronavirus pot acabar de construir aquest imaginari de malson i generar angoixa o pessimisme.

Aquí és on intervé Kipo, una sèrie que s’ha estrenat recentment a Netflix i que vol ajudar els nens a conviure amb la idea d’aquest hipotètic escenari catastròfic presentant un escenari semblant on la protagonista no perd el somriure. Decididament optimista i vital, la Kipo és una nena que viu sota terra, en un món subterrani on tots els humans es van haver de refugiar després d’una epidèmia que va causar grans mutacions en els animals i les plantes i va crear noves espècies molt avançades, que són les que ara viuen a la superfície. La sèrie arrenca quan la Kipo va a parar de cop i volta al món exterior, que no ha vist mai, i narra els seus esforços per tornar a casa, movent-se per un món postapocalíptic ple de perills però que, per a ella, que no havia estat mai a la superfície, és fascinant i li genera curiositat.

Us heu d’imaginar una mena de The walking dead molt alegre, ple de colors llampants en comptes del to depriment de la sèrie dels adults. I, en comptes de zombis, aquí tenim animals adorables (i potencialment mortals, això sí). El to de la sèrie és permanentment positiu, malgrat els perills amb què topen la protagonista i els seus amics. I ella, a diferència del que passa en altres ficcions semblants que s’acaben reduint a una sèrie d’enfrontaments entre diversos grups, sempre opta per intentar fer-se amiga de les criatures desconegudes que es troben i dialogar-hi.

La sèrie també reflexiona sobre la figura de l’altre i com el percebem d’una manera semblant a Hilda (que ja vam recomanar en aquesta columna). Pel que fa a la representació, cal destacar que un dels protagonistes és homosexual i surt de l’amari de manera molt natural a mitja temporada.

Aquesta sèrie produïda per DreamWorks i que originalment havia sigut un còmic web és recomanada per a espectadors a partir dels 9 anys i pot ser una bona aliada per ajudar a digerir les realitats que hem d’explicar als fills i que sovint els enterboleixen l’ànim més del que voldríem.