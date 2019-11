El nadó amb batuta

HBO és sinònim de prestigi en el món de les sèries, però no s’acostuma a associar al públic infantil. Tanmateix, s’ha dedicat també a les criatures i ha produït sèries molt interessants. Una de les més aplaudides és una petita joia anomenada Classical baby, que vol introduir els més petits en el món de l’art i la música. Els dos elements es combinen en petites escenes d’animació on les imatges es mouen al ritme que marquen els sons.

Cada episodi arrenca amb les cortines vermelles d’un teatre i l’aparició d’un nadó, que es mou per l’escenari amb bolquers i una batuta entre els dits. Ell serà el conductor de la sèrie, que planteja cada episodi com un espectacle, seguint el mateix ritual que els nens després trobaran quan vagin a veure un espectacle de veritat. A les butaques d’aquest teatre imaginari hi ha una pila d’animals que aplaudeixen amb entusiasme quan comença i s’acaba cadascuna de les peces.

El més interessant de Classical baby és que cada peça és el resultat d’un procés creatiu que sorgeix de la combinació de dues obres artístiques conegudes. La nit estelada de Van Gogh es transforma en un viatge pel bosc seguint la música de Debussy, diversos elements de l’obra de Joan Miró ballen inspirats per una composició de Johann Sebastian Bach, unes divertides granotes neden en un quadre de Claude Monet mentre sona una composició d’Erik Satie, etc. Fins i tot la tècnica d’animació canvia en cada peça per ajustar-se al to que demana la suma de les dues obres. L’animació en si mateixa és suficient per captar l’atenció dels espectadors més petits, als quals atreu col·locant personatges divertits; però és sobretot el ball entre les diferents formes artístiques el que crea un efecte hipnòtic fascinant en els petits espectadors.

Aquest efecte fa de Classical baby la sèrie perfecta per mirar en un moment en què volem tranquil·litzar les criatures, i per això és ideal just abans d’anar a dormir. De fet, l’èxit que va tenir la producció en aquest sentit va fer que es fessin dos episodis extra dedicats a les cançons de bressol.

Així doncs, la sèrie aconsegueix relaxar els nens i introduir-los en el món de l’art. Només per això ja mereix un lloc destacat entre els recursos televisius de qualsevol casa amb infants. Els set episodis de la sèrie estan disponibles a HBO.