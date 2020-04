Tria la teva acrobàcia

Ja fa temps que hi ha creadors de sèries que treballen amb la idea d’aplicar interactivitat en les seves històries. És conegut el cas de l’episodi especial de Black mirror, a Netflix, però, de fet, el camp on la companyia ha experimentat més amb aquest concepte és el de les sèries infantils. L’últim episodi interactiu és probablement el més reeixit de tots els que s’han fet fins ara, i és garantia d’una estona molt divertida i emocionant que podeu passar amb els vostres fills. Es tracta de Carmen Sandiego: robar o no robar. És, de fet, la sèrie perfecta per a aquest tipus d’exercici. El personatge és una lladre dedicada a recuperar les obres d’art que roba una associació criminal, i en cada episodi s’enfronta a missions específiques plenes de decisions, acrobàcies, persecucions i situacions límit. Convertint aquesta matèria primera al format interactiu s’obté una aventura en què l’espectador ha d’anar triant entre opcions molt emocionants que determinen com acabarà la història. Cada decisió es presenta com una opció binària i tenim només 10 segons per triar. Aquest límit de temps afegeix pressió a la decisió i augmenta la tensió.

Hi ha decisions de tot tipus. Des de pràctiques (¿entro a l’edifici per la teulada o bé per la planta baixa?) fins a ètiques (¿ajudo aquest personatge que em demana ajuda, malgrat que és el meu enemic?), que poden servir, quan hagueu acabat l’episodi, per encetar converses amb les criatures. En aquesta columna sempre recomanem que mireu les sèries amb ells, però en aquest cas és imprescindible, ja que els rètols de les decisions són en anglès i els haureu de clarificar les opcions que tenen.

Carmen Sandiego també es distingeix per fer divulgació cultural a través de les obres d’art que la protagonista ha de recuperar, oferint sempre una petita explicació que introdueix l’objecte. En aquest cas, es tracta dels guerrers de terracota de Xi’an, sobre els quals podem investigar pel nostre compte un cop acabat l’episodi aprofitant l’interès que hauran generat en la canalla.

L’episodi interactiu, que jo recomanaria per a espectadors a partir de set anys, pot ser una porta d’entrada a una sèrie que és molt més interessant que la combinació entre James Bond i Robin Hood que aparenta al principi i que té un dels personatges femenins més potents de les sèries infantils actuals.