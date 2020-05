No era la teva millor amiga

Hi ha amistats que et convenen i n’hi ha que no et convenen. I després n’hi ha que no són amistats, però de vegades costa veure-ho. Aquest és el tema central de la sèrie Amphibia (Anfibilandia). No ho sembla d’entrada, quan es presenta la protagonista: una preadolescent que viatja per error a un món estrany poblat per granotes, gripaus i altres amfibis. Tots amb una mida molt més gran de l’habitual i amb un comportament antropomòrfic.

L’objectiu del personatge, naturalment, és intentar tornar a casa, i una granota anomenada Sprig l’ajudarà a fer-ho. Però aquesta aventura amaga un tema central que triga molt a sortir a la superfície. De fet, no surt fins a l’últim episodi de la temporada, quan es desvetlla que l’Anne va acabar en aquest món amfíbic perquè va fer cas, i va cedir en contra del seu propi criteri, a la pressió exercida per la seva millor amiga Sasha. Amb aquesta revelació es destapa l’objectiu real de la sèrie: parlar de com, a certa edat, arribem a fer coses que no volem fer o que no encaixen amb qui som només per la pressió dels amics. Espectadors de totes les edats poden veure’s reflectits en aquesta mena de situació.

És molt interessant el fet que l’Anne consideri la Sasha la seva millor amiga. La coneix des de sempre, diu. I, de fet, la Sasha la protegeix dels assetjadors arquetípics de l’institut. Però la Sasha és també una assetjadora, una altra mena d’assetjadora: la que aparentment és la teva millor amiga però vol una relació en què ella sempre és a dalt i tu a baix, la que necessita que facis tot el que diu, la que et menysté constantment de manera subtil.

La Sasha és una amiga tòxica, i l’aventura de l’Anne a la sèrie consisteix a adonar-se’n i decidir apartar-se d’ella. L’amistat que ha anat teixint amb la granota Sprig adquireix aleshores sentit, ja que és sana i honesta, i arribat el moment serveix a l’Anne per adonar-se que la Sasha no és amiga seva.

La sèrie construeix molt bé aquest viatge personal, barrejant humor amb tendresa i amagant fins a l’últim moment la intenció de la història. Aquesta és la primera sèrie del seu creador, Matt Braly, que ha donat a la ficció un estil visual que remet a Gravity falls, en què havia treballat fent storyboards. Amb totes aquestes virtuts, doncs, Amphibia ja és una de les sèries de l’any per al públic preadolescent. La podeu seguir a Disney Channel.