Entrar a l’escotilla

A partir de quina edat és adequat mirar sèries per a adults? És una pregunta habitual de molts pares. I si bé són ells els que millor poden saber si la criatura ja està preparada per fer el salt a les sèries de grans, avui us vull proposar una sèrie que pot servir com a prova per mirar d’establir si ja ha arribat el moment. Es tracta de 'The hollow', a Netflix, una sèrie pensada per a espectadors a partir de 10 anys que pot ser per als nens l’equivalent al que 'Lost' va ser per a molts adults: la primera sèrie que els va enganxar.

De fet, les dues ficcions tenen molts elements en comú, començant per una escotilla, que és d’on surten els tres protagonistes després de despertar-se i descobrir-se atrapats en una habitació sense portes. El misteri és el motor central de la sèrie. Què hi feien en aquella habitació? Com és que no saben qui són? Com poden tornar a casa si ni tan sols recorden on és casa seva? Aquestes preguntes fan que vulguem anar veient què els passa a aquests tres personatges episodi a episodi. I és que 'The hollow' té un alt component serial: cada episodi acaba en una situació límit que demana veure la següent entrega per saber què passarà.

La gestió d’aquests cliffhangers forma part de la prova per als espectadors més joves i també per als progenitors. ¿Es poden esperar a l’endemà per veure l’episodi següent? ¿Si ho deixéssim a les seves mans, s’empassarien tots els episodis seguits? Així doncs, és ideal per ensenyar-los a gaudir de les sèries amb moderació i, al mateix temps, compartir amb ells l’entusiasme per veure què passarà (la sèrie és una successió de sorpreses que barregen elements de múltiples gèneres, que inclouen gossos diabòlics, minotaures, naus espacials, cowboys i també alienígenes).

Malgrat totes aquestes criatures, el to mai es passa de fosc i és molt adequat per a espectadors que encara són massa joves per veure 'Stranger things' però massa grans per veure altres sèries que troben massa infantils. Podeu veure-la amb ells i intentar resoldre plegats el misteri de la sèrie per fer-ne una experiència familiar.

A diferència de tantes sèries imitadores de 'Lost', en què sovint el misteri no queda ben resolt, en el cas de 'The hollow' tot queda tancat i amb un gir molt satisfactori. Fins i tot més d’un adult quedarà ben sorprès.