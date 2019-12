“Com saps que no t’agrada si mai no l’has tastat?” Aquesta pregunta recurrent és l’element central de la relació entre Sam-I-Am i Guy-Am-I. El primer és un personatge entusiasta que té una relació obsessiva amb un plat d’aspecte ben estrany (ous verds amb pernil). El segon rebutja una vegada i una altra tastar el plat. La pregunta conté el tema central de la història: atrevir-se a provar coses noves, atrevir-se a descobrir, atrevir-se a viure, en definitiva.

Això és el que ens proposa Green eggs and ham, una sèrie d’animació de Netflix que és com una muntanya russa, divertida a cada revolt i carregada d’una energia encomanadissa que fa que vulguis que el viatge no s’acabi mai. La història involucra l’espectador en una aventura entre dos personatges que no tenen res a veure entre ells. Les circumstàncies (és a dir, el robatori d’un animal que és meitat gallina i meitat girafa) són les que uneixen Sam-I-Am, de caràcter despreocupat i eternament optimista, i Guy-Am-I, un inventor rondinaire que ha arribat a la conclusió que tot li surt malament. Malgrat les aparences, a mesura que avanci la història, descobrim que tenen molt en comú.

Tots dos se senten sols, però tenen maneres diferents d’afrontar-ho. I no només ells. Pel camí troben una mare sobreprotectora i la filla que pateix la sobreprotecció, que, en el fons, tenen el mateix problema. Tots quatre esdevenen els protectors de la gallina-girafa, perseguida per un malvat col·leccionista, i durant el seu viatge, ple de situacions boges, criatures estranyes i secundaris hilarants, deixen de sentir-se sols per trobar-se els uns als altres.

Estructuralment, la sèrie és excel·lent i converteix el conte original de Dr. Seuss en què es basa (una història realment mínima) en una aventura complexa: dedica episodis a explorar el passat dels protagonistes, col·loca cliffhangers (final en suspens) a cada episodi, té girs de guió demolidors, sobretot al tram final, i flueix gràcies a la feina d’un narrador que sap com captar l’atenció d’espectadors de totes les edats (la sèrie està recomanada a partir dels 9 anys).

Amb una animació impecable i un missatge clar que convida a gaudir de la vida, Green eggs and ham és, sense cap dubte, la millor sèrie infantil estrenada el 2019. Així que poseu-vos el pitet i prepareu-vos per gaudir, que els ous verds amb pernil són per a gurmets.