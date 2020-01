Benvolguts Reis: porteu-nos 20 verbs!

Com a filòleg, educador, escriptor i xerraire, crec molt en el poder de les paraules, així que aquest any vint que hem començat demano als Reis d’Orient 20 verbs perquè ens els puguem regalar entre tots plegats. Som-hi?

1, 2 i 3. Mirar, admirar i donar gràcies (de debò, hi ha tantes coses boniques al nostre voltant! Observem-les amb deteniment, gaudim-ne i agraïm-les!). 4. Abraçar-nos (i fer encaixades de mans sinceres, i dir “Bon dia!” sabent que estem desitjant de veritat que la persona que saludem passi un bon dia). 5. Somriure (perquè sí que és veritat que el somriure és la línia corba que ho redreça tot!). 6. Explicar (als infants i joves: explicar contes i històries i els nostres records i com ens sentim i el que pensem i tot i tot i tot). 7. Felicitar (els nostres alumnes i els nostres fills, amb lloances ajustades i sense cap però). 8. Acollir (els que venen de lluny i també els que tenim a prop i de vegades ens obstinem en mantenir lluny). 9. Compartir (amb generositat autèntica, la que passa pel temps o la butxaca). 10. Parlar bé (dient coses agradables i amables -i si no, és millor callar!).

Seguim: 11. Llegir (molt i de tot -però sobretot, si pot ser, autores de casa i, com diria l’Anna Manso, #LIJkm0- i emocionar-nos, i descobrir noves veus, i recomanar lectures). 12. Escoltar (amb autèntica atenció, i recordant el que ens han explicat). 13. Cuidar-nos (amb paraules i gestos i atencions i moixaines!). 14, 15, i 16. Demanar perdó (perquè de vegades ens equivoquem, i cal admetre-ho i abandonar qualsevol temptació de superioritat moral), perdonar (perquè no hem de perdre ni un segon de les nostres vides enfadats amb els que estimem) i perdonar-nos (sí, mares, pares, mestres: digueu-vos més sovint que ho esteu fent molt bé!). 17. Celebrar (amb alegria i bon humor, que hi ha molts motius per fer festa!). 18. Confiar (esperant el millor dels altres i de nosaltres mateixos) i encara més. 19. Creure (en els nostres fills i en els nostres alumnes, perquè tots i cadascun d’ells són valuosos i mereixedors de respecte i de felicitat!).

No sempre tinc coses a dir, però això sí que us ho diré: per completar els 20 verbs que us deia, regalem-nos encara un últim i poderós verb. Famílies, mestres, alumnes, amigues i amics: estimem-nos. Molt. Aquest 2020… i sempre!