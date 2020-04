Hola, Maribel

Com que fa dies que no ens veiem, he pensat que et podia escriure. Em vaig posar molt content quan vas trucar al telèfon de la mare i vas engegar la càmera perquè ens veiéssim. Que bé que continuïs pensant en nosaltres! Això d’estar tancats no està malament, però a estones tot es complica una mica. Va molt bé que la mare i el pare puguin estar una mica més per mi. Els he pogut ensenyar que ja domino les fraccions i de què va el llibre que teníem per llegir aquesta setmana. Sento que m’estimen més i a vegades massa i tot. Però, a estones, et trobo a faltar a tu i a la senyo de gimnàstica. No poder estar amb els amics s’arregla una mica perquè els pares o les mares d’uns quants de la classe fan trobades amb un programa de l’ordinador que es diu Skype.

Quan m’ha vist la mare escrivint m’ha dit que això és una carta i que abans es feia en un paper especial i, quan la persona era lluny, s’enviava en un sobre, posant l’adreça de casa de la persona que l’havia de rebre. Un senyor carter la recollia i la portava a les cases. Jo tinc més sort que molts amics de la classe de quart. Puc escriure a l’ordinador o a la tauleta del pare. Com que, abans d’estar tancats, ja ens enviàvem missatges per internet, des de l’escola i des de casa, ja sé com fer-ho. Fa dies que no sé res de tu. Sé que tot et deu anar bé perquè segueixes enviant-nos coses per fer. M’agrada el que ens envies perquè no són fitxes com les que fèiem a classe i puc buscar a internet i fins i tot gravar un vídeo o enganxar fotos i música. ¿Te’n recordes que m’agradava molt saber coses sobre com és el centre de la Terra? Ara, com que a casa ja no tenen tanta mania amb això de les pantalles, ho he pogut mirar més a fons i he descobert jo sol per què hi ha terratrèmols i com apareixen els volcans.

M’agradaria explicar-te moltes coses i que tu ens proposis a tota la classe coses per descobrir cada dia. Jo m’ho passo bé també sense fer res, però si tu dius que una cosa val la pena, tinc ganes de descobrir-la. Ara és com si l’escola estigués al cel: nosaltres enviem missatges als núvols, tu els reculls i ens n’envies d’altres. Alguns companys de classe no acaben de saber com parlar amb tu. Si vols ho intentem nosaltres. Tots ens connectem d’alguna manera. Si no t’importa, cada dos o tres dies et deixaré missatges en el racó d’internet de l’escola que tu mires.

T’estimo, senyo. Raquel.