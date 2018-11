Als adolescents no els interessen els mateixos llibres que als seus pares. Ni els mateixos museus, ni les mateixes pel·lícules, ni la mateixa música, ni el mateix teatre. Segur que en coneixeu alguns que toquen el violoncel i els agrada Bach, o que s’han llegit amb entusiasme algun llibre de contes d’Alice Munro. Però són ben pocs. El gruix del col·lectiu llegeix ben poc, detesta els museus i consumeix cinema de crispetes.

Com que, per a la cultura de l’espectacle, els adolescents són un públic molt llaminer, bona part de l’oferta s’hi adreça directament. El resultat és aquesta invasió de novel·les i pel·lícules americanes superficials, que escampen una ideologia decididament conservadora i que estan més pensades perquè l’espectador no pensi gaire que per fer pensar.

Ja fa ben bé mig segle que els adolescents s’han convertit en un públic amb productes diferenciats, però això no ha permès millorar l’oferta. Si un adolescent no llegeix no ho arreglarem fent-li llegir bestieses per passar l’estona. Jane Austen, Dickens, Salinger i Murakami són llegits per milions d’adolescents d’arreu del món, i no han escrit pensant en aquest segment de públic. ¿On són les obres mestres pensades directament per als joves? No n’hi ha.

El que sí que hi ha són llibres, pel·lícules i peces teatrals que poden interessar a tothom. I això vol dir que als joves també. I aquesta mena d’obres i produccions són el que hem de promoure entre els adolescents. Entossudir-se a fer-los consumir el que ens agrada a nosaltres pot ser picar ferro fred. Però trobar el llibre, la pel·lícula, la sèrie adequada o la peça teatral que els pugui emocionar no és tan difícil.

Per exemple: suggeriu als vostres fills adolescents que vagin a veure 'Kassandra', ara al TNC. Aquest monòleg, interpretat per Elisenda Casanova, els atraparà. Es tracta d’un text de Sergio Blanco que adapta a l’actualitat, amb un text tan tràgic com esbojarrat i divertit, la història de la troiana que Agamèmnon va convertir en la seva esclava sexual. Una proposta de qualitat que connecta amb els més joves. A més, la Kassandra, com que és una refugiada estrangera al nostre país, para en un anglès molt entenedor. Els nostres alumnes es pensaran que saben més anglès del que saben! I nosaltres també!