Vacuneu-vos abans de viatjar a Europa

Fa uns dies, mentre esperava el meu vol a l’aeroport de Mèxic, vaig veure un cartell de la Secretaria de Salut d’aquell país: “Aviso para viajeros a Europa. Sarampión”. El podeu veure aquí. Estem acostumats a visitar un centre de salut internacional abans de viatjar a un país exòtic (per cert, la llista d’aquests centres és aquí). Jo mateix m’he hagut de vacunar de la febre groga i l’hepatitis A. Però ara és Mèxic qui recomana, a tots els seus ciutadans més grans de sis mesos que visitin Europa (especialment Itàlia, Romania, Grècia i Alemanya), que es vacunin, si no ho estan. I que, si poc després de tornar presenten febre, vagin al seu metge i l’informin del seu viatge de risc.

En una altra publicació, les autoritats mexicanes expliquen amb més detall el problema. Més de 4.000 casos i 22 morts per xarampió a Europa en dotze mesos (2016-2017), mentre que a Mèxic l’últim cas autòcton és del 1995. Després, només un grapat de casos importats (és a dir, visitants malalts o mexicans que tornen malalts d’un viatge). Hi ha xifres més actuals. En els 12 mesos que van del maig del 2017 a l’abril del 2018 hi ha hagut a Europa més de 13.000 casos de xarampió, amb 21 morts, sis d’ells a Itàlia. El 2017 l’Índia va tenir 49.318 casos de xarampió; Itàlia, 4.892. Però és que a l’Índia hi ha més gent. La taxa per milió d’habitants va ser 37 a l’Índia, 58 a Nigèria, 82 a Itàlia, 252 a Romania.

Després del descobriment i la conquesta, milions de nadius americans van morir, no per les guerres i les armes, sinó per les nostres malalties, principalment la verola i el xarampió. Ja és la segona vegada que els portem aquesta plaga; i si la primera va ser per ignorància, ara és per desídia. Quin és ara el tercer món? Com us sentiu, vivint en un lloc endarrerit, on hi ha malalties ja erradicades en altres continents? Doncs això ho devem, principalment, a certs grups antivacunes que porten dècades enganyant les famílies europees, fent-los creure que vacunar els nens és innecessari o fins i tot perillós, o que no convé vacunar “tan petit” (pobret!) i seria millor esperar que el nen tingui un any o dos. No us deixeu enganyar. Seguiu de la manera més estricta possible el calendari oficial de vacunacions.