L’altre dia, mentre em vacunava de la grip, la infermera em va preguntar a què em dedicava. Suposo que la sorprenia que em vacunés “tan jove” (ai! d’aquí uns anys ja ningú se’n sorprendrà). “Soc metge”. “No tots estem conscienciats”, va dir amb un somriure. És veritat. Fa uns anys jo no estava conscienciat. Cada any m’oferien, com a tots els professionals sanitaris, la vacuna de la grip, i jo mai em vacunava. Perquè no recordo, mai a la vida, haver passat una grip forta (amb febre i malestar i dolor de tot el cos, una grip de fer llit). Dec haver passat la grip molts cops, com tothom, però es veu que l’agafo fluixeta i no la distingeixo d’altres virus sense importància. Però, sobretot, perquè jo pensava que l’única raó per vacunar el personal sanitari era impedir que tots els metges i infermeres es posessin malalts al mateix temps, precisament quan la sala d’espera està plena de pacients. Rebutjava la vacuna amb una broma: “Prefereixo agafar la grip i estar de baixa una setmaneta”. Era broma, mai he agafat la baixa per una grip.

Només fa vuit anys que em vacuno regularment contra la grip. Només quan em documentava per escriure el meu llibre sobre vacunes vaig entendre que impedir que els metges caiguin malalts en plena epidèmia és només un motiu secundari per vacunar-los. El problema realment important és el perill que el mateix sanitari pugui transmetre la grip als seus pacients. I això ho puc fer encara que la meva malaltia sigui fluixeta i em permeti continuar treballant. Precisament perquè continuava treballant, el perill era més gran. La grip és una malaltia habitualment benigna per als adults sans, però pot tenir greus complicacions en persones febles o malaltes, o durant l’embaràs.

Ningú m’havia fet veure la responsabilitat que tenia respecte als meus pacients. Com a pediatre, veig molts nadons i embarassades, que tenen un risc especialment alt de patir complicacions de la grip (és important que les embarassades es vacunin contra la grip, la tos ferina, el tètanus i la diftèria, perquè això les protegeix a elles mateixes i als seus fills). Altres professionals veuen pacients ancians o immunodeprimits, amb càncer, asma o bronquitis crònica. Cal que els professionals ens en conscienciem, no només per protegir-nos nosaltres, sinó per protegir els nostres pacients.