Primers descobriments

La mirada dels nens més petits quan exploren com funciona el seu entorn és de descobriment. També quan miren la televisió, en els primers anys de vida, hi ha una barreja de sorpresa i curiositat que es van creuant en la seva expressió mentre se succeeixen les imatges.

Aquest descobriment l’expressen molt bé els protagonistes de 'Puffin Rock', una sèrie que fins ara només estava disponible a Netflix i que els responsables del Super3 han tingut l’encert d’estrenar-la en català, amb el títol 'La roca dels frarets'.

Els dos protagonistes són dos frarets que fan les seves primeres passes a l’entorn pròxim al niu, situat a prop de la platja d’una illa rocosa d’Irlanda. La més gran és l’Oona, sempre decidida a explorar el seu entorn, i el més petit és el Baba, més juganer però també més indefens. Les trames de la sèrie, dirigides a criatures a partir de tres anys, sovint involucren els personatges explorant el seu hàbitat, allunyant-se de la mirada dels pares i també del niu. És a dir: atrevint-se a descobrir i a perdre de vista les dues coses que els donen més seguretat.

Amb aquest argument s’anima els petits espectadors a deixar-se portar per la curiositat i prescindir del confort que suposa saber que el pare i/o la mare són a prop. Els dos frarets aprenen com funciona la vida al lloc on viuen, aprenen a anar amb compte amb les perilloses gavines, descobreixen on han de buscar menjar i troben racons on protegir-se si cal. En el procés s’ajuden mútuament i confien en els amics que van coneixent a l’illa, i al final de l’aventura cada episodi es tanca amb tota la família protegida al seu niu.

La sèrie transmet l’escalfor familiar i és estèticament una de les ficcions més plaents que podeu veure ara mateix a la televisió. El seu creador és Tomm Moore, conegut per pel·lícules com ' El secret de Kells' (2009) o 'La cançó del mar' (2014), i en aquesta primera sèrie conserva el mateix estil preciosista i també la posada en valor del patrimoni propi, en aquest cas la bellesa dels paisatges irlandesos. La sèrie no surt mai de l’hàbitat natural dels frarets; va trobant nous racons on fer descobriments petits que per als protagonistes són grans. És hora de deixar-se anar de les mans dels pares i anar a veure què és allò que es veu més enllà de les roques. Un bon aprenentatge també per a la nostra canalla, no creieu?