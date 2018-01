Preguntes i més preguntes

Per què s’han separat els pares? Puc tenir dues mares si el meu pare se’n va a viure amb una altra senyora? Per què hi ha nens que es moren de gana? El meu pare pot pegar-me? Per què hi ha guerres? Hi ha gent que treu profit de les guerres per fer diners? Qui són els bons? Què vol dir ser bo? Qui són els dolents? Què vol dir ser dolent? Puc dir una mentida? Mentir sempre és dolent? Si un pobre roba perquè té gana, pot anar a la presó? Els polítics roben? ¿Tu per què t’has fet mestre, per les vacances o pels diners que cobres a final de mes? ¿Creus en Déu? Els déus sempre són bons? ¿Al Nen Jesús el van crucificar? Plorar és cosa de nenes? Tu em pots ajudar a sortir de l’armari? Tu et masturbaves quan eres adolescent? Les noies es masturben? Si una noia fa un petó amb llengua, es pot quedar embarassada? Tu tens por? De què tens por? T’agraden els correbous? Per qui votes? Sempre hem d’anar a votar? ¿No votar és dolent? Per què ningú em vol al seu grup de treball? Si soc gras, és culpa meva? Què va ser abans: Déu o el Big Bang? ¿Un musulmà sempre és un terrorista? Si un home que té la sida em toca els cabells, em pot encomanar la malaltia? ¿Tinc dret a deixar alguna cosa al plat si no tinc més gana o si el que em donen no m’agrada? Quins són els meus drets? ¿Tu ets del Barça o de l’Espanyol? Si menges moltes llaminadures, se’t corquen els queixals? ¿Déu va crear també els microbis? Qui mana més, el rei o el president? Un jutge es pot equivocar? ¿Una dona pot portar un camió amb moltes rodes? ¿Les nenes sempre són finetes? ¿Puc deixar de dir-me com em dic perquè tinc un nom horrorós? Per què ens morim? Per què s’ha mort la meva àvia? Jo em moriré? ¿Podrem volar com els ocells? Per què la mar és salada? ¿Existeixen els dràcules? I els zombis? Què és un dictador? Per què existeix el mal si Déu podria evitar-lo? ¿La naturalesa és sàvia? Podem destruir la Terra? ¿Explicar un secret d’algú està ben fet? ¿He de ser amic de tothom?...

Aquestes són preguntes que ens han fet durant la nostra vida professional. Algunes són molt compromeses. Davant d’una pregunta podem fer dues coses: mirar cap a un altre costat o crear conversa al voltant de la pregunta i ajudar a trobar respostes o ensenyar a viure amb els dubtes. Que cada educador triï què vol fer, però només una d’aquestes dues possibilitats és educar.