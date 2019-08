Missatges per als nets: Imperfecció

Benvolgudes i benvolguts possibles futurs nets meus, la vostra Pitjor Àvia del Món (PAM) avui vol donar-vos uns quants consells perquè els vostres progenitors esdevinguin el màxim d’imperfectes, per tal de fer-vos la vida més fàcil i humana i estalviar-vos un munt de diners. Perquè, a veure, si els que ara són els meus menors i major d’edat a càrrec (MEC) resulten ser uns progenitors capaços d’estar de bon humor fins i tot el dia que calculen quant els toca pagar a Hisenda, i que coincideix amb el moment en què els expliqueu que se us ha destruït la pantalla del mòbil per tercera vegada... Si és així, tindreu un problema dels grossos. No ara, però sí quan vosaltres mateixos esdevingueu (potser) progenitors i no els arribeu ni a la sola de la sabata. Llavors és probable que la comparació us faci sentir com un cuc i acabeu a cal psicòleg pagant sessions de la vostra butxaca.

Així doncs, és millor que els entreneu en la imperfecció. Com? Fàcil. Encoratgeu-los. Com? Encara més fàcil. Feu-los saber la vostra opinió. Quan us serveixin un plat de bròquil camuflat sota una beixamel amb salsa de tomàquet afegit i guarnit amb unes olives per dissimular, feu-los saber que l’invent ve carregat de molt bones intencions però que és un cagarro cuit immenjable. I que no cal. Després, desmunteu-los els esquemes. Plantegeu-los un pacte. Feu-los entendre que no cal menjar verdura cada dia, cada dia, cada dia, cada dia. Que l’OMS ho recomana, OK, OK, però a casa vostra, no cal. I jureu-los que no els denunciareu al comitè de pares vetlladors per la perfecció. Finalment, abraceu-los ben fort i feu-los molts petons. Moltíssims! I digueu-los que estan molt guapos malgrat que fa dies que no es poden tenyir ni pentinar ni afaitar. I aprofitant que estan amb la guàrdia baixa a causa del vostre atac d’amor, convenceu-los que avui sopeu al frankfurt de la cantonada. Aquest és només un exemple. Un altre tema important és l’oci. Cada cop que us plantegin d’apuntar-vos a un curset per aprendre a desxifrar l’alfabet sumeri al museu arqueològic, simuleu un atac de narcolèpsia cinc vegades sí i una no. I quan us diguin de pasturar per la muntanya, simuleu l’atac de narcolèpsia cinc vegades no i una sí.

Lloeu els seus errors i fomenteu la seva imperfecció. Aconseguireu una vida familiar... interessant. Confio en vosaltres. Amb tot l’amor imperfecte, la vostra estimada PAM.