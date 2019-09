Missatge als meus nets: sentit de l’humor

Benvolgudes i benvolguts possibles futurs nets meus, la vostra Pitjor Àvia del Món (PAM), en aquesta darrera carta, us vol parlar del concepte més important de tots: el sentit de l’humor. És un concepte amb un prestigi lamentable. Aparentment tothom el vol tenir. Però si t’agafes les coses per on menys et cou, la gent creu que ets algú poc seriós, ergo, poc intel·ligent, ergo, un enze amb encefalograma tirant a pla. I no és veritat. Desconfieu de les persones que no tenen sentit de l’humor. Especialment d’aquelles que no saben riure’s de les seves pròpies pífies. Espero que els meus articles us hagin demostrat que la vostra PAM la va pifiar molt i molt, i que no li va doldre gens explicar-ho a tort i a dret. D’acord, m’han pagat per fer-ho, i això hi ajuda, però ja m’enteneu.

Què podeu fer perquè els vostres progenitors deixin de fer cara de restrets cada cop que en feu alguna? Trenqueu la guardiola i doneu-los els estalvis perquè es facin un tatuatge amb el lema de la vostra PAM: “La perfecció mata i l’humor salva vides”. Se’l poden fer al cul o on vulguin. Deixeu-los triar.

Per entrenar-los en el sentit de l’humor, demaneu-los que voleu veure una gent prehistòrica que heu trobat a YouTube, els germans Marx. I quan vegeu l’escena de la cabina de vaixell curulla de gent, exclameu: “Mireu, està endreçat igual que casa nostra, que xulo!” I comenceu a desendreçar... encara més! Llanceu enlaire el contingut del cossi dels mitjons desaparellats. I les peces de Lego! I el que us doni la gana! I poseu un reggaeton de lletra horrible i masclista, i exclameu que malgrat el missatge denigrant, us encanta, i feu-los ballar enmig d’aquell caos. Tensioneu-los fins que l’atac de riure sigui inevitable.

Després feu que els Reis els portin un joc de tovalloles, llençols, gorres de dutxa i draps de cuina amb una altra frase de la vostra PAM brodada: “#CulpaZeroPatatero”. Els vostres progenitors són espavilats i captaran el missatge. Això sí, vosaltres haureu de deixar de fer-los xantatge emocional recordant-los que la gravació de les portes obertes de piscina va quedar desenfocada o que van oblidar-se/passar de cosir-vos la disfressa de Tutankamon amb tres mil pedres incrustades per Carnaval. Sigueu bons. El resultat us convé; tindreu uns progenitors més relaxats i feliços i més propensos a comprar llaminadures que deixen la llengua de color blau, ni que sigui un cop per setmana.