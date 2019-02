L’autèntica autoestima és una passada! I avui us vull proposar 11 coses que podeu fer per millorar l’autoestima dels vostres fills! Som-hi:

Esforceu-vos per conèixer els vostres fills en totes les etapes de la seva vida (no ens cansem de fer-ho: quan són petits -i tan monos!- i quan són adolescents -i tan apassionants!). Dediqueu-los temps en exclusiva i aprofiteu-lo per comunicar-vos amb ells (i recordeu que perquè sigui temps de qualitat cal passar-hi també temps en quantitat!). Descobriu els seus talents i animeu-los a compartir-los al servei dels altres (perquè els nostres talents brillen quan il·luminen el món, i perquè tot el que no es dona es perd!). Fomenteu la seva autonomia personal en tots els àmbits (sí, hi ha molts moments que aniríeu més ràpid fent-ho vosaltres, però això no els ajuda gens!). Fomenteu la seva participació en grups sans, motivadors i amb projectes (esplais i agrupaments, colles castelleres, voluntariat, parròquia, teatre, diables…). Eviteu la sobreprotecció (que és tot el contrari de fomentar l’autoestima). Ajudeu-los a mantenir una imatge personal sana, neta i adequada a l’activitat que realitzin (perquè cal saber anar pel món i no es pot fer submarinisme amb xiruques i bombones de butà!). Ajudeu-los a reconèixer l’autoritat i a comportar-se amb respecte (ja sé que això està molt mal vist, però segueixo pensant que el contrari d’obeir no és necessàriament pensar, i reconèixer la bona autoritat fa que sàpigues rebel·lar-te contra l’opressió!). Ajudeu-los a tolerar frustracions, a adquirir compromisos, a proposar-se objectius i a complir-los (de posar-se objectius realistes però ambiciosos i assolir-los se’n diu… èxit!). Ensenyeu-los a sentir-se orgullosos dels seus èxits i a celebrar-los amb generositat (a la vida cal saber perdre… i cal saber guanyar!).

No sempre tinc coses a dir, però això sí que us ho diré: milloreu l’autoestima dels vostres fills. I, per fer-ho, no oblideu aplicar l’onzè manament d’aquest hendecàleg:

11. Sigueu vosaltres mateixos un bon model d’autoestima!