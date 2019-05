Impaciència i immediatesa

Tendim a dir que la canalla vol les respostes ràpides perquè avui en dia, amb la tecnologia, no s’han d’esperar. Tot ho tenen de manera immediata: fotos, missatges... I les xarxes socials ho potencien perquè no cal esperar per compartir informacions i les respostes són immediates.

Certament, una de les repercussions de la tecnologia és la immediatesa, que en algun moment pot ser prou interessant, sempre que no ens deixem seduir per les justificacions. I el problema és que avui en dia és així.

Aquesta immediatesa té influència en l’actitud a l’hora d’afrontar les situacions quotidianes i les relacions interpersonals, tan imprescindibles. Es genera una progressiva impaciència pel fet d’haver d’esperar la resposta desitjada. Estem parlant de comprendre que les altres persones no han d’estar disponibles en tot moment per satisfer les nostres demandes. Tenen el seu espai, el seu ritme, el seu temps, les seves obligacions i necessitats i cal aprendre a esperar; és a dir, cal ensenyar a esperar.

Mil situacions mostren aquesta impaciència: la persona que no troba la moneda, la que no està acostumada a una situació que ha canviat i cal explicar-la, el cotxe de davant que no arrenca perquè hi ha un obstacle i no està pas parat per plaer, o el que va a poc a poc i ens fa frenar. Fa falta paciència? No, el que cal és una bona dosi de civisme perquè, curiosament, si ens passa a nosaltres és evident que ens justificarem. Cal posar-se en el lloc de les altres persones, perquè tenen dret a resoldre les situacions seguint el seu ritme, i no sempre cal que “s’espavilin” per afavorir que tot sigui més fluid i ràpid. Cal, senzillament, assumir que no som el centre del món i que no tot gira al nostre voltant.

De fet, bàsicament cal saber que tot no és immediat i que la paciència i el respecte impliquen mirar, escoltar i compartir. És un dels aprenentatges que s’han de fer a la vida i només es poden fer anant pel món, a l’autobús, a les botigues, a les cues i allà on hi hagi altres persones de moltes edats per veure que tothom necessita, en algun moment, un suport, poder fer una pregunta i trobar una resposta. I no és la tecnologia la causa d’aquesta immediatesa, sinó la manca d’educació, la resposta inapropiada que es dona en massa moments per enllestir ràpid sense adonar-nos que no estem creant els espais imprescindibles per a les relacions interpersonals.