Cada estiu em trobo famílies preocupades pels suposats perills de dormir amb l’aire condicionat. Perills especialment grans, sembla ser, per als infants. Perills que, habitualment, no tenen nom (vull dir: el tabac produeix càncer i bronquitis, el sucre produeix càries i obesitat, però ¿què produeix, exactament, l’aire condicionat?). He buscat a internet (on, com a la biblioteca infinita de Borges, és possible trobar la demostració i la refutació de qualsevol tesi), i el més explícit que he trobat és que “l’aire condicionat és dolent per la salut, és una obvietat”. Sense cap més explicació o argumentació.

És cert que hi ha hagut alguns brots de legionel·losi produïts per aparells de refrigeració mal mantinguts. Però això passa amb torres de refrigeració de tipus industrial, per edificis sencers. Els aparells d’aire condicionat domèstic no funcionen d’aquesta manera, no hi ha aigua a la unitat interna, i no tenen cap perill de legionel·la (sí que podria haver-hi, teòricament, un risc en els climatitzadors per evaporació; seguiu les instruccions de manteniment i neteja).

És cert que s’ha trobat un lleuger increment en infeccions respiratòries lleus, mals de cap i altres problemes en treballadors d’edificis d’oficines climatitzats. Però, novament, això no té res a veure amb l’aire condicionat domèstic. El problema es dona en edificis que no es ventilen prou (de vegades ni tan sols és possible obrir les finestres), on hi ha sistemes d’humidificació i on, sovint, el manteniment del sistema no és bo.

L’aire condicionat domèstic no és pitjor a la nit que durant el dia, no és pitjor per als nens que per als adults, i no és que no es pugui dormir amb l’aire engegat, sinó més aviat que, durant una onada de calor, és ben difícil dormir amb l’aire apagat.

El que no és gaire bo (per a l’economia, el medi ambient i el benestar personal, però tampoc no em consta que sigui dolent per a la salut) és tenir l’aire a tot drap. És absurd posar la refrigeració a 19 ºC i la calefacció a 25 ºC; és absurd passar fred a l’estiu i calor a l’hivern. Regulant el termòstat a uns 24-26 ºC, posant el mode sleep o el mode quiet, vigilant que el doll d’aire no ens vagi directament a sobre tota l’estona (que seria molt molest) i netejant regularment els filtres, dormir amb l’aire en marxa pot ser una benedicció.