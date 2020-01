El globus de ‘Tripula’ s’enlaira fins a la Xina

Dos científics han descobert una nova manera de viatjar i la presenten a un grup de passatgers: el globus estàtic. Però ¿el viatge que proposen és tan estàtic com sembla? Potser físicament no es mou de lloc, però el seu periple transporta els viatgers fins a llocs que ningú sospitava que existissin i que traspassen els límits de la realitat. Ara bé, com que sempre hi ha imprevistos, potser convindrà que en algun moment s’hagin d’incorporar com a membres de la tripulació.

L’espectacle Tripula, de la companyia de teatre Farrés Brothers & Cia., fa anys que navega per aquests mons. Des que el 2013 va emprendre el vol per primer cop al festival Temporada Alta, els límits que el fan travessar cap al món de la imaginació també l’han portat a traspassar les fronteres geogràfiques reals. De fet, han estrenat el 2020 a Hangzhou, a la Xina, on van desplegar les veles del globus del 2 al 12 de gener. El diumenge 5 de gener hi van representar la funció número 500. “És una fita important per a nosaltres i per a tot l’equip artístic que ha col·laborat amb la companyia, perquè ens dona molta força per seguir. I celebrar-ho tan lluny de casa però amb les nostres parelles i fills va ser molt emotiu i engrescador”, explica Jordi Palet, director de la companyia.

Els científics de Tripula són en Pep i en Jordi Farrés, que afirmen que l’èxit de l’espectacle es basa en dos preceptes concrets: que passi dins d’una vela inflada d’un globus aerostàtic i que no expliqui una història concreta, sinó que es converteixi en un viatge que aconsegueix abstreure el públic. “Ho combinem amb un humor molt primari i rudimentari, i amb una artesania escènica que connecta molt amb la gent”, explica Jordi Farrés. Aquesta connexió va ser guardonada el 2016 amb el Premi Butaca al millor espectacle per a públic familiar, entre altres distincions. “La imaginació de l’infant ens ha alimentat per fer aquest espectacle. Quan vam començar el procés de creació estàvem molt cerebrals, fins que ens vam adonar que entrar dins el globus era com quan ets un nen i et fiques sota el llit amb una lot i jugues amb les ombres. No fer-lo tan tecnològic li feia agafar una altra dimensió. Connectaves directament amb la imaginació i amb les emocions més profundes”.

UN ESPAI PARTICULAR

Una part de la màgia de Tripula s’explica per l’espai on es desenvolupa. “Es tracta d’una tercera part d’una vela autèntica de globus que està retallada i tunejada. Necessitem espais de vint metres de llarg per quinze d’ample per desplegar-la i això vol dir que no es pot fer a tot arreu”, explica Farrés. Transportar-la fins a la Xina, però, no ha sigut cap problema. “Només ens hem endut el globus, plegat i empaquetat com si fos equipatge, i un parell de maletes amb el vestuari, els titelles i els objectes construïts per nosaltres. La resta de material -la turbina per a l’aire, la cistella, la maleta i altres aparells- ens l’han construït allà a partir de plànols i models que els vam passar. Tot un vot de confiança que ha funcionat a la perfecció”, afirma Palet. La responsable de l’itinerari xinès ha estat l’empresa privada Art Space for Kids (ASK), que treballa portant companyies d’arreu del món per diferents indrets de la Xina i que ja va confiar en Farrés Brothers & Cia. el 2019, quan els va oferir la possibilitat de portar Tripula durant tres setmanes a Pequín. “Ens han cuidat fins al més mínim detall. Tenim quatre persones de suport per a cada funció, més un actor que tradueix les rèpliques del Pep i del Jordi de l’anglès al xinès. Ens han allotjat en un hotel de luxe i abans que sortíssim de casa ja havien venut totes les localitats”, revela Palet. De fet, el que els ha sorprès més és que exhaurissin les entrades amb tanta facilitat, tot i els preus. “Cada entrada val 280 iuans, o sigui, uns 36 euros. I a Catalunya ens queixem que el teatre és car! A la Xina el teatre per a nens és un producte de luxe i això vol dir que actuem per a la classe mitjana-alta de la ciutat”.

L’aforament limitat a 90 persones que ofereix l’espectacle no és inconvenient perquè a dins de la vela del globus s’hi despleguin un munt d’emocions compartides per famílies senceres. “Tripula va molt a l’arrel i d’emocions en tenim a tot arreu igual, cosa que fa que la rebuda sigui molt semblant. El que sí que veiem són alguns trets que diferencien els llocs. A la Xina de vegades quan es fa la funció penses que no està agradant perquè tothom està molt quiet i els riures són tímids però, en canvi, quan acabes aplaudeixen molt i es volen fer fotografies amb tu”, explica Farrés. De fet, l’exigència de la companyia va cap a una altra banda. “Els nens han d’anar a veure bon teatre perquè són els espectadors del futur, però també ho són del present i els hem de respectar de la mateixa manera que ho faríem en un procés creatiu per a un espectacle per a adults. També els hem de valorar com a éssers humans complets que són, intel·ligents i sensibles, que poden entendre tots els temes de què parlem. Per això fem un producte molt ben acabat, cuidat i que tingui algun valor afegit, amb molta reflexió, perquè surtin havent-ne tret alguna cosa que els ajudi a créixer. També els adults que els acompanyen”, afegeix.

El públic xinès tindrà l’oportunitat de comprovar-ho també del 17 al 23 de febrer a Changsha, i del 24 de febrer a l’1 de març a Tianjin.