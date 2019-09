Què fem aquest cap de setmana?

S'acaba el mes de setembre, sembla mentida, oi? Per a aquest últim cap de setmana del mes, us proposem algunes activitats per compartir temps amb la canalla.

Clics i Lego, protagonistes al Poble Espanyol

Aquest cap de setmana (10 a 20 h) els visitants del Poble Espanyol gaudiran d'un total de més de 20 diorames de LEGO® i Playmobil®, grans representacions de diferents temàtiques com l'espai, Egipte, Mesopotàmia, 'Star Wars' i mons fantàstics, entre molts altres. A més, la Fira oferirà altres activitats: una divertida gimcana, pintacares, contacontes, curtmetratges de Cineclick, 'photocall', zona de 'food trucks' i espais de venda amb peces úniques de les divertides figures. L'entrada a la Fira inclou la visita al conjunt del Poble Espanyol.

Trobada d'Il·lustradors

La llibreria A Peu, de Pàgina de Barcelona, a Sarrià, organitza la 9a Trobada d'Il·lustradors. A partir de les 11.30 h, amb activitats per a totes les edats: tallers, contacontes, roda de contes sorpresa... No hi falteu!

Estrena de cinema

Avui s'estrena als cinemes la pel·lícula d'animació basada en la coneguda sèrie polonesa 'Basia', film recomanat a partir de 3 anys. La Basia té cinc anys i viu a la ciutat amb els seus pares, el seu germà i un amic de peluix. De vegades, com qualsevol infant de la seva edat, s'enfronta a grans problemes i ho fa amb intel·ligència, curiositat i un particular sentit de l'humor. Veure el món des dels seus ulls és una descoberta constant i una aventura extraordinària. L'arribada d'un nou germanet, una excursió al zoo en plena onada de calor, fer una amiga a l'escola, anar d'acampada o rebre la visita dels avis estant malalta són els episodis de la seva vida quotidiana que podrem observar sota la seva perspicaç mirada captivadora i el seu humor brillant.

Teatre amb consciència a l'Aquitània

Aquest cap de setmana (dissabte a les 16.30 h i diumenge a les 12 h) teniu l'última oportunitat per veure l'espectacle familiar que es programa a l'Aquitània Teatre, una obra que parla sobre la importància del reciclatge del plàstic. Es tracta de 'Plash tik boom' de Mima Teatre. El punt de partida és una notícia d'última hora: emergència climàtica! Les expertes alerten que el canvi climàtic i les conseqüències de l'escalfament global ja són aquí. Es recomana no sortir de casa en els pròxims dies. La Paula ha triat la Climatempus per fer les pràctiques de superheroïna, el que no sap és que ja fa temps que es va retirar. Va deixar de creure en la humanitat i en la possibilitat d'aconseguir un món millor. ¿Aconseguirà la Paula contagiar-li el seu entusiasme? ¿La Climatempus li ensenyarà tots els seus superpoders? ¿Podran convèncer les persones que han de cuidar i estimar el planeta?

Visita-taller al Museu Frederic Marès

Dissabte, a les 16 h, el Museu Frederic Marès organitza 'D'auca en auca i tiro perquè em toca!'. L’activitat consisteix en una visita-taller dinamitzada a l’espai expositiu del Gabinet del Col·leccionista, que tindrà com a fil conductor materials que facilitaran una exploració de les diferents peces de l’exposició de manera autònoma per part de cadascuna de les unitats familiars que hi participin, a través d’un joc de cartes que, en lloc de recrear una baralla tradicional, planteja preguntes i dinàmiques per interactuar amb els objectes de l’exposició. Un cop acabada aquesta dinàmica, es proposa un espai de creació i d’acció a partir de la construcció d’una auca a través d’imatges adhesives i retoladors per escriure-hi a sobre. Zoom Teatre familiar a Amposta Dissabte, a les 18 h, a la Lira Ampostina d’Amposta hi podreu veure 'Tom Sawyer detectiu', de la companyia Lazzigags. Tom Sawyer s’acaba de comprar per correu un 'kit' de detectiu, i ja té ganes d’estrenar-lo. Rep una invitació de la tieta Sally perquè ell i el Huckleberry Finn vagin a passar uns quants dies a casa seva. Sembla que l’oncle Silas està passant per un mal moment, i potser la presència dels dos amics l’ajudarà... De 8 a 13 anys. Zoom Taller d'arqueologia Diumenge, a les 11 h, al MAC Empúries, taller d'arqueologia per a tota la família. Quin lloc millor per aprendre l’ofici d’arqueòleg que a Empúries? Amb aquest taller familiar adults i infants es convertiran en autèntics arqueòlegs. Reserva prèvia necessària. Reserves al 972 77 59 76 o reservesempuries@gencat.cat Quin lloc millor per aprendre l’ofici d’arqueòleg que a Empúries? Amb aquest taller familiar adults i infants es convertiran en autèntics arqueòlegs.Reserves al Zoom

En contacte amb la natura