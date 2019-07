Què fem aquest cap de setmana?

En Miquel Bernis ens avisa que aquest tornarà a ser un cap de setmana de calor, així que prepareu banyadors o busqueu l'ombra d'una bona morera per poder gaudir d'una estona de lectura en família. O, si us sembla, aprofiteu per fer alguna d'aquestes propostes.

Visites guiades i activitats de descoberta a Platja d'Aro

Fins al diumenge 16 de setembre, la regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro ha programat 40 propostes que ofereixen la possibilitat de descobrir l’entorn natural, històric i patrimonial del municipi. L’oferta combina visites familiars, teatralitzades, naturalistes o amb guia local. Es manté l’oferta dels dos últims estius amb les recents incorporacions de la visita guiada escultòrica al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, la teatralitzada 'Una passejada de pel·lícula' al Camí de Ronda de S’Agaró i la familiar teatralitzada a Castell d’Aro amb la Cia. La Minúscula. Alhora, es mantenen propostes d’èxit com són els 'Contes màgics' al Parc dels Estanys, l’activitat familiar 'Anem a la granja?' a Castell d’Aro i la jornada enològica 'DO Porcianus' a Platja d’Aro. Podeu consultar les activitats previstes aquí.

Tarda de màgia al Poble Espanyol

Fins al 31 d'agost, el recinte de Montjuïc recupera les activitats culturals i d'oci a la fresca dins el cicle Nits d'Estiu, que enguany celebra la seva quarta edició ampliant i diversificant el seu contingut. La proposta per demà dissabte, a partir de les 18 h, és Màgia Junior a la Fresca!, teatre familiar, màgia i humor a l’aire lliure. Màgia Junior a la Fresca!és un cicle d’espectacles originals i divertits d’una hora que preparen diversos experts del món de la màgia com el mag Ramó, en Brando i la Silvana. I no només això! Amb l’entrada a un dels espectacles d’aquest cicle, abans o després de l’actuació, podreu gaudir del conjunt del Poble Espanyol. Espectacle recomanat a partir de 4 anys.

La Sireneta al Teatre Gaudí

Des de demà i fins al 28 de juliol, els dissabtes a les 17 h i diumenges a les 12 h, podeu veure al Teatre Gaudí 'La sireneta', un conte musical a càrrec de la companyia Magatzem d'Ars. L’Ariel és una jove sirena que viu amb els seus amics al fons del mar. El dia del seu aniversari, la sireneta veu una nau governada pel príncep Èric i s’enamora immediatament d’ell. Llavors demana al seu pare, el déu Posidó, que li doni uns peus per sortir de l’aigua i conèixer el príncep. Posidó s’hi nega, perquè no vol que la seva filla sigui víctima de la barbàrie dels humans. La bruixa del mar ho aprofita per fer un tracte amb l’Ariel; li donarà uns peus a canvi de la seva veu. Si abans de vint-i-quatre hores la sireneta aconsegueix un petó d’amor del seu estimat, recuperarà la veu. Si no ho aconsegueix, la bruixa es quedarà amb la seva ànima per sempre més. ¿L’Ariel serà capaç d’enamorar el príncep Èric abans del termini sense el seu cant de sirena?

Festival Deltebre Dansa

Del 8 al 21 de juliol el Festival Deltebre Dansa celebrarà la seva 15a edició amb el bo i millor de l'avantguarda de dansa i circ internacional al bell mig del Parc Natural del Delta de l'Ebre, un dels paratges més singulars de Catalunya. El Festival acollirà una completa programació de circ i dansa contemporanis per a tota la família així com una desena de tallers d'iniciació gratuïts per a totes les edats. Per al públic familiar, destaquen dus propostes. La primera és 'Do not disturb. No molestar', de Vaivén Circo. La companyia de circ de Granada ens presentauna peça que ens trasllada a un dia de treball quotidià a qualsevol fàbrica de principis del segle XX. Quatre personatges únics, dissenyats per provocar tota mena de sentiments en el públic. Sentiments que només sorgeixen quan ens hi veiem reflectits. Se superaran els límits del risc, de l'absurd i també de la tendresa. L'espectacle es podrà veure el dilluns 8 de juliol a les 22.00 h en el marc de la inauguració del Festival. Dijous, a les 22 h, se celebrarà una nit solidària i de circ, en què el circ contemporani i la solidaritat es donen la mà. La mestra de cerimònies de la vetllada serà la pallassa catalana Alba Sarraute, que donarà pas a diverses propostes en què el circ contemporani serà el principal protagonista. Sobre aquest fons de disciplines variades, tindrà lloc l'anual recollida solidària d'aliments que organitza el festival i que comença a les 20 h.

Zoom Titelles a Viladecans Diumenge, a les 19.30 h, a la plaça de la Vila de Viladecans hi podreu veure 'Hathi', del Centre de Titelles de Lleida. Un gran elefant s’obre camí per la ciutat a pas ferm i solemne. Acompanyat per un guia i cuidador, recorre tot el món fomentant el respecte als animals i la natura. Al seu país d’origen, l’Índia, és un animal molt respectat i per a molts inclús sagrat, però això no és així a tot arreu. El seu caminar elegant al ritme de la música hindú et portarà a la jungla que l’ha vist néixer. Però no tinguis por, l’Hathi no en fa si el tractes amb estima i respecte. Gaudir del seu moviment és ja un veritable espectacle. Per a tots els públics. Gratuït. Zoom Propostes mediambientals