Què fem aquest cap de setmana?

Se'ns presenta un cap de setmana de bonança que convida a sortir de casa, així que si encara no heu fet plans amb la canalla, aquí teniu algunes idees.

Jornada de LiJ a Sant Cugat

Dissabte, a Sant Cugat del Vallès, us proposen una jornada dedicada a la literatura infantil i juvenil. Obrirà portes a dos quarts de 10 del matí i ha previst activitats fins a les 17h. Prepareu-vos per gaudir d’una jornada diferent, fent un viatge apassionant pel món dels àlbums il·lustrats. Hi podreu descobrir nous llibres, materials, recursos i experiències per a portar a la biblioteca i a l’escola! Entre d'altres coses, viureu un “combat literari” apassionant entre Jaume Centelles i Núria Vouillamoz, que lluitaran per a descobrir-vos els millors àlbums il·lustrats. També podreu conèixer autors, editors i professionals del món LIJ, amb convidats molt especials: Mario Satz, Roser Grivé, Inés Castel-Branco, Jordi Ainaud. I us podreu relaxar en un espai ple de contes, acompanyats d’experts que presentaran novetats literàries. Més info aquí.

Estrena de cinema

Avui divendres s'estrena 'En veu alta',un documental dirigit per Stéphane de Freitas i Ladj Ly que recull la vivència d'un grup de joves dels suburbis de París que es prepara per participar al concurs Eloquentia, per trobar el millor orador. Una experiència que marcarà el rumb de les seves vides i que els hi permetrà donar veu a les seves idees i posar en qüestió els prejudicis als quals s'enfronten dia a dia.

Dansa al Mercat de les Flors

'D’à côté' és un conte perceptiu i coreogràfic que mostra l’evolució de tres éssers. Aparicions i desaparicions construeixen un paisatge en moviment sobre l’escenari, on la dansa i els objectes dialoguen amb la llum i el so i despleguen un espai oníric en què cada protagonista invita els altres al seu món. 'D’à côté' vol oferir un espai de metamorfosi a espectadors de totes les edats per tal que hi conflueixin els imaginaris de tots ells. I recordeu que podeu gaudir de la proposta 'Una horeta abans'. Tots els dies de funció d’aquest espectacle els espectadors més inquiets podran gaudir de propostes visuals i de joc a l’entrada i sortida de l’espectacle per submergir-se en l’imaginari de la peça escènica. Dissabte a les 18h i diumenge a les 12h. Recomanat a partir de 6 anys.

Activitats mediambientals

En el marc del 13è cicle d'activitats als parcs, platges i rius metropolitans que organitza l'AMB, aquest cap de setmana fan una doble proposta. Dissabte, al Parc de la Muntanyeta de Sant Boi de Llobregat, organitzen la gimcana 'Mascotes al parc de la Muntanyeta'. De 11.30-13.30 h . Recomanat per a totes les edats. Per diumenge, la proposta és el taller familiar 'Pocions de bruixa. Plantes aromàtiques i medicinals', al parc de Bellvitge, a L’Hospitalet de Llobregat, de 11.30-13.30 h.

Nova Party Family a la sala Luz de Gas

Dissabte, a partir de les 17h, nova festa familiar a la sala Luz de Gas a càrrec de DJ Mom. Un espai on petits i grans poden compartir una estona de lleure, amb la música com a gran protagonista. La proposta d'aquesta setmana és 'Love is in the air' i DJ Mom vol que la festa sigui una celebració de l'amor per a tot tipus de família. Com sempre, amb un so adaptat al públic infantil, amb zona chill out per a lactants, clowns, sortejos, etc.

Fem de periodistes!

Al Museu d'Història de Catalunya, aquest cap de setmana us proposen el taller 'Fes córrer la notícia', demà dissabte a les 11:30h, amb una activitat gratuïta inclosa en el preu d’entrada al museu. Actualment vivim connectats a través dels mitjans de comunicació. Les notícies corren d'una punta a l'altra del món amb gran rapidesa gràcies a les xarxes socials. Però no sempre ha estat així. Diaris que publicaven fets ocorreguts dies enrere, perquè les notícies trigaven a arribar; l’inici de la ràdio i la televisió, que encara recorden els més grans... Al final del recorregut, podreu llançar la vostra pròpia notícia! Edat recomanada: de 6 a 12 anys.

Cinema a la Filmoteca

Dissabte i diumenge a les 17h, a la Sala Chomón de la Filmoteca de Catalunya, nova sessió de cinema familiar. La proposta aquesta setmana és 'Dyrene i Hakkebakkeskogen. El bosc de Haquivaqui'. Per tal de protegir tota la comunitat un ratolí arriba a la conclusió que ha arribat el moment de redactar una nova llei per al bosc a fi que tots els seus habitants siguin amics i ningú no es mengi ningú. Però el problema és que la guineu segueix tenint molta gana... Un musical en stop-motion que encantarà a la canalla.

Endinsar-se en la història

El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona ofereix una nova activitat familiar aquest cap de setmana. Diumenge, la proposta és 'Al taller de Terenci Càndid!', un taller de l’arquitecte de Centcelles, on podreu conèixer i experimentar com construïen els murs i quins materials i eines utilitzaven, com eren les teulades i els elements constructius, com es feien els arcs i les voltes i com es decoraven els edificis amb pintures i mosaics. Us convertireu en arquitectes d’època romana! Aquestes activitats es realitzen els diumenges a les 11 del matí, i tenen una durada de 2 h. Edats recomanades: de 6 a 12 anys. Cal reserva prèvia. Tel. 977 25 15 15 / mnat@gencat.cat

Nou espectacle familiar al Teatre del Raval

Diumenge s'estrena al Teatre del Raval 'Txema, the postman', qu es podrà veure fins al 24 de març, els diumenges a les 12h. Un espectacle familiar de màgia i il·lusionisme recomanat a partir 6 anys. Diuen que és l'únic carter que ha repartit cartes en més de vint països dels cinc continents. Ha entregat paquets a la Reina d'Anglaterra, al Papa i a un president de la Casa Blanca. Distribueix tot el que té destinatari. Però es dóna compte que té un paquet sense adreça ni remitent. No sap per a qui és. Que hauria de fer? Decideix obrir-lo i descobrir que conté aquest paquet. Hi ha diferents objectes que li presenten situacions inexplicables. No podia sospitar que li podria passar amb aquest paquet sense propietari.

Activitat a la Fundació Miró

A la Fundació Joan Miró proposen per quest cap de setmana 'P.A. (prova d'artista)', una visita dinamitzada al voltant de l'obra de Joan Miró. La forma de les lletres, el so de les lletres, el color de les lletres. Lletres combinades o barrejades, que juguen amb formes. Lletres i formes estampades en un full. Edat recomanada: 6 a 10 anys, acompanyats. Diumenge a les 10.30 h (en castellà) i a les 12 h (en català).