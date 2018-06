La Joventut de la Faràndula, una escola de vida

Sembla que per a ella no passi el temps i que cada dia estigui més resplendent. La Joventut de la Faràndula de Sabadell acaba de complir 70 anys de vida i està més plena de projectes que mai. És una associació cultural sense ànim de lucre fundada el 1947 per membres de la Congregació Mariana de Sabadell, components del grup teatral La Faràndula i altres persones preocupades per la formació i el lleure de les criatures. Actualment està integrada per gairebé 300 socis i, des dels seus inicis, aquesta gran família farandulera (formada per voluntaris de sastreria, formació d’actors, música, decorats, maquillatge...) ha fet una clara aposta pel teatre infantil i familiar.

Amb una mitjana de cinc produccions anuals, aquesta temporada ha tancat amb 17.000 espectadors després de la representació d’obres de creació pròpia com 'Ratatouille, el petit xef' o grans produccions musicals com 'La bella i la bèstia' (es tornarà a programar al novembre) o 'Rapunzel', que es repetirà el març del 2019 al Teatre Municipal de la Faràndula, que és la seva seu creativa.

L’altra marca de la casa són 'Els pastorets', dirigits per Albert Gonzàlez i que “s’han interpretat de manera ininterrompuda al llarg de totes aquestes dècades i en moments difícils de la dictadura franquista”, detalla el director de la Joventut de la Faràndula, Salvador Peig, fill, marit i pare d’actors amateurs. “L’any 2000 es van fer obres al Teatre de la Faràndula i per no perdre la tradició vam fer una lectura dramatitzada de l’obra de Josep Maria Folch i Torres al Teatre del Sol”, recorda.

L’altre segell identitari és la versió infantil d’'Els pastorets', que s’interpreta a la Sala Miguel Hernández de Sabadell amb dues sessions al gener. Els monitors del Taller de Teatre Infantil de la Joventut són els encarregats de coordinar uns 60 joves que donen vida a Rovelló i companyia durant les festes de Nadal.

LA PEDRERA

Precisament, el Taller de Teatre Infantil és un planter que desperta la vocació de nous actors i actrius des de ben petits. “És una extraescolar adreçada a nens i nenes d’entre 6 i 14 anys que es formen durant tot el curs i que col·laboren en diferents papers de les nostres produccions”, expliquen els monitors. “Estem satisfets perquè hi ha molts actors professionals que estan en primera línia i el cuquet, la passió pel teatre, se’ls va despertar aquí”. Peig creu que amb la seva llarga història, la Joventut de la Faràndula ha “dinamitzat la cultura teatral amateur a Sabadell amb un projecte propi i consolidat. A més, hi ha una competència sana amb altres teatres de la ciutat que treballen molt bé. Entre tots hem creat un públic exigent i veiem que no cal anar només a Barcelona per veure bon teatre. Aquí també en fem”, subratlla orgullós.

TRANSVERSALITAT

A l’hora de fer un balanç d’aquests 70 anys de vida, Salvador Peig i el seu equip destaquen “la transversalitat” de la Joventut de la Faràndula. “És una entitat sense ànim de lucre amb prop de 200 socis actius, amb oficis i procedències diverses, però tots tenim la passió pel teatre amateur. Per a nosaltres el teatre és una opció vital i global. Després de la jornada laboral, ens aboquem a crear una nova obra, amb un vestuari fet des de zero, amb decorats, amb un guió, una coreografia... Busquem aliances amb experts molt generosos com el músic i compositor sabadellenc Xasqui Ten, de Ten Produccions, o les coreografies de Montse Argemí, de l’escola de dansa Bots”, detallen.

Peig assegura que la Joventut és “una escola de vida perquè el teatre, tant amateur com professional, et dona uns valors boníssims, com ara treballar en equip, superar la vergonya, saber-te moure en un escenari, ajudar a exercitar la memòria i a declamar, cantar i parlar en públic...”, exemplifica. Però el fet de ser amateurs i que es tracti d’una entitat sense ànim de lucre implica que “no hi ha benefici econòmic”. “Tots els diners que entren per taquillatge -explica- reverteixen en les obres i les noves produccions. Ningú cobra res i sempre ens esforcem a ser autosostenibles”. Peig se sent honorat de presidir una entitat com aquesta, que compta amb el suport de l’Ajuntament de Sabadell, que permet que estreni les produccions al Teatre Municipal de la Faràndula. “Això és un luxe. A més, som molt afortunats. Gaudim de la nostra passió i vocació i a cada funció constatem que rebem molt més del que donem. La generositat del públic és immensa i això t’ajuda a seguir amb il·lusió”, conclou el director, emocionat.