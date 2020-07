Un tastet de personatges singulars a la LIJ

“La literatura, com la vida, és plena de personatges de tota mena, d’éssers ficticis que pensen, fan, pateixen o somien tal com els han imaginat els seus creadors (de manera col·lectiva o individual) i no és estrany que tinguin una retirada amb la gent real”, escriu Roser Ros, directora literària del Flic Festival. I entre tots aquests individus literaris, en trobem alguns de naturalesa ben singular, “fets d’un material que els fa ser, actuar i pensar de manera gens estereotipada, lluny de les convencions; que es mostren diferents, gairebé únics”. Són els Personatges Singulars, tema de la 10a edició del Flic i de la selecció de llibres que, triats per una desena d’experts en LIJ, vertebren la programació del festival al llarg de tot l’any.

Ara que podem visitar (o revisitar!) aquests personatges singulars de la literatura en llibreries i biblioteques, us en volem presentar uns quants que, de ben segur, no oblidareu! Roser Ros explica què tenen de singular.

Àlbum i llibre il·lustrat

'En Tristany s’encongeix', de Florence Parry Heide i Edward Gorey (Blackie Books)

El protagonista s’encongeix sense que ningú del seu entorn se n’adoni. El nen acaba conformant-se amb l’absurditat dels fets. Les il·lustracions, a ploma, en negre damunt de blanc, reflecteixen molt bé l’estat d’ànim del personatge petit i també la indiferència dels adults.

'Parco', d’Alex Nogués i Guridi (Akiara Books)

Parco, un personatge antic com el món, deu la seva existència a una conversa digital entre els dos artistes que l’han fet possible. Ells diuen que Parco existeix per fer fora la por de la mort.

'El paseo de un distraído', de Gianni Rodari i Beatrice Alemagna (SM)

Aquest àlbum conté una història que el seu autor no va concebre per a aquest format. Un nen tan distret que ho perd tot. La part entranyable del relat és la reacció de la mare de la criatura. Les il·lustracions de Beatrice Alemagna són pura delícia.

'El cavaller impetuós', de Gilles Bachelet (Joventut)

El caragol protagonista actua de manera que sempre hi ha alguna cosa a fer abans d’anar a la batalla, com ara amoixar la canalla o fer una festa a la companya. Aquest llibre mostra que barallar-se hauria de ser l'última cosa a fer.

'La colección del abuelo', de Bruna Valls i Javier García Sobrino (Edelvives)

A través de la galeria de personatges que van desfilant per les pàgines del llibre, el lector va teixint diferents tipus de relacions amb el llop fins a descobrir qui és realment.

'Guineu', de Margaret Wild i Ron Brooks (Ekaré)

Aquest llibre, amb uns colors en les seves il·lustracions dignes de ser ressaltats per la seva bellesa i expressivitat, presenta una faula moral contemporània protagonitzada per animals, que tastaran el gust de la murrieria i maldat d’un d’ells.

Narrativa

'Superhéroe', de Lucas García (Ekaré)

Anar a viure a un nou país no és fàcil, sobretot si en el nou col·legi tens alguns enemics. Però el Gabriel sap bé com enfrontar-se amb aquesta situació, ja que coneix molts superherois.

'Tània Claravall', de Maria Parr i Zuzanna Celej (Nórdica Libros)

Res del que fem els adults és culpa dels infants. Ho diu el vell i borratxo del Nils, amb un convenciment tal que no només la Tània i els seus amics se’l creuen, sinó que els grans no tenen més remei que donar-li la raó.

'Irene la valenta', de William Steig (Blackie Books)

La mare de la Irene està malalta i la nena ha de dur la feina que ha cosit a casa de la clienta. Aquesta circumstància permet al lector conèixer la mena de valentia que desenvolupa la Irene per dur a terme el que li demana la mare.

'Pirates a la mar de gel', de Frida Nilsson (Viena)

Els pirates del Capblanc s’emporten la Miki mentre cull baies arran de la platja. La Siri, sense perdre temps, s’embarca a l’Estrella Polar i comença una gran aventura.

'Però jo soc un ós', de Frank Tashlin (Viena)

El protagonista d’aquesta faula (el relat s’enquadra dins d’aquest gènere) és un ós que no sap ben bé qui és. Els altres tampoc el reconeixen. I és que la societat on viuen tots plegats és un model… de deshumanització i modernitat.

Si aquests personatges singulars han despertat la vostra curiositat, en trobareu molts més a la web del Flic Recomana.