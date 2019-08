‘Cocoter’, la nova revista per navegar al fons dels temes

Els oceans, la Lluna i el 50è aniversari de l’arribada de l’home al satèl·lit. I aquest estiu, els romans. Aquests són els temes centrals dels tres primers números de la nova revista infantil Cocoter, una publicació trimestral, de 56 pàgines, que s’adreça a criatures, principalment, d’entre 7 i 12 anys, i a pares i educadors, i que convida a arribar fins al fons dels temes.

Què la fa diferent d’altres clàssiques com Cavall Fort o El Tatano? “És una revista de coneixements. Cada número té articles, contes, activitats i molt d’humor al voltant d’una temàtica per endinsar-s’hi i passar-ho bé. Va més enllà de l’entreteniment. A França i Anglaterra ja fa temps que existeixen, però aquí no hi havia cap revista temàtica. Volem que els infants curiosos es facin preguntes i tinguin ganes de saber-ne més. A partir dels 7 anys ja són autònoms en la lectura i estan en una edat ideal”, reconeix Maria Bertran, editora, apassionada lectora i directora d’aquesta aventura. La revista surt a cada canvi d’estació i pot funcionar com a “recurs, com a font informativa complementària als llibres de text i també per aprofundir més en el coneixement compartit amb la família, ja que proposem que tothom es faci preguntes i investigui”, exposa.

És una revista molt ben editada, amb un paper de qualitat, amb il·lustracions que fan goig i amb continguts que fan pensar -perquè treballi el coco (d’aquí, el nom)-, però sempre d’una manera amena (de nou el cocoter, i la seva ombra relaxada). Compta amb vuit pàgines d’activitats d’entreteniment a cada número.

L’APPEC distribueix 2.000 exemplars de revistes a les bibliopiscines L’APPEC (Associació de Publicacions Periòdiques en Català) és una ferma defensora de les revistes en català. Aquest estiu, i per quart any consecutiu, l’entitat ha distribuït vora 2.000 exemplars de revistes en català a les bibliopiscines i biblioplatges d’arreu del país perquè tothom les pugui consultar gratuïtament. L’aposta de l’APPEC per divulgar la cultura i el coneixement en català a grans i petits la fa amb el suport del Servei de Biblioteques del departament de Cultura de la Generalitat. Els petits usuaris de les 143 biblioteques que s’han sumat a la iniciativa tindran a la seva disposició títols com Cavall Fort, El Tatano, Namaka, Piu-Piu, Petit Sàpiens, Cocoter i Diari Bitxos. L’acció inclou el concurs #BiblioEstiuRevistes a les xarxes de Facebook, Twitter i Instagram de l’APPEC, que premia amb una tauleta i una subscripció d’un any a l’iQuiosc.cat la persona que pengi a les xarxes amb aquesta etiqueta una foto llegint una revista en català i aconsegueixi més “M’agrada”.

Bertran detalla que després de treballar durant una dècada al sector editorial -en concret, dedicant-se a la literatura infantil i juvenil a Baula- i de ser mare de la Rita i el Marçal, va tenir la necessitat d’impulsar un projecte propi. Hi dedica moltes hores i esforços redactant, maquetant, buscant nous il·lustradors i, quan cal, reforçant la xarxa comercial i de distribució. Tot i la feinada, reconeix que està encantada de la bona acollida de la revista. “Al principi, a les llibreries et diuen que no volen revistes, però quan la veuen, la fullegen i la coneixen bé, els encanta”, assegura, satisfeta. Ara per ara, es ven en llibreries de Barcelona i, aviat, de tot Catalunya, a 7,95 euros, i també hi ha subscripcions per a particulars i escoles a la web www.cocoter.cat. Del disseny se n’encarrega Dandèlia, i Xavi Gil, el company de Bertran, dona assistència informàtica i de suport a la web i xarxes socials.

La revista forma part de l’APPEC (Associació de Publicacions Periòdiques en Català), fet que li dona visibilitat a totes les botigues de la cooperativa Abacus. Aquest estiu Bertran no ha parat de fer gestions i ja anuncia una bona notícia: “He aconseguit que una trentena d’escoles i una vintena de biblioteques se subscriguin al Cocoter!”

LA IL·LUSTRACIÓ, CLAU

En una època en què les editorials aposten fort pels àlbums il·lustrats i alguns il·lustradors catalans (Xavier Salomó i Meritxell Martí, Christian Inaraja, Anna Llenas, Òscar Julve, Júlia Sardà, Rocío Bonilla...) ja tenen una estela internacional, Bertran considera “clau” una bona imatge visual per a Cocoter. “La il·lustració és molt important perquè també aporta coneixement i fa més atractiu el text. Té molt de protagonisme en la revista i compto amb quatre il·lustradors recurrents i, amb el temps, els anirem ampliant amb nous professionals”.